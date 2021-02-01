اقتصادية دبي: إصدار 33.7 ألف عقد تأسيس إلكتروني خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 33 ألفاً و769 عقد تأسيس إلكترونياً وملحق تعديل خلال العام الماضي بمعدل نمو بلغ 16.2% مقارنة بعام 2019، حيث وصل الإجمالي إلى 29 ألفاً و67 عقداً وملحقاً.

وأوضحت اقتصادية دبي في بيان أمس، أن عقود التأسيس التي تم تصديقها إلكترونياً خلال عام 2020، تنوّعت على حسب نوع الرخصة، حيث جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 60%، تلتها التجارية بنسبة 39%، فيما توزعت بقية النسب على السياحية والصناعية. وأضافت أنه بالنسبة إلى ملاحق التعديل التي تم تصديقها العام الماضي على حسب نوع الرخصة، جاءت التجارية في المقدمة بنسبة 73%، تلتها المهنية بنسبة 23%، في حين توزّعت النسب الباقية على الرخص السياحية والصناعية.

زيارة واحدة

وذكرت اقتصادية دبي أنه يمكن لأصحاب الأعمال والشركات، الحصول على عقد التأسيس وملاحقه إلكترونياً في زيارة واحدة من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة، والتي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني، أو من خلال الموافقة الإلكترونية عبر الرسائل النصية إلى الرقم: (6969) دون الحاجة إلى مراجعة اقتصادية دبي.

إجراءات جديدة

وأشارت إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أضاف بعض الإجراءات الجديدة لعقود التأسيس الإلكترونية ضمت: عقد بيع الحصص للشركة ذات مسؤولية محدودة وشركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، وإصدار عقد شركة أعمال مدنية في حال وجود أطراف مواطنين أو خليجيين، كما تمت إضافة تصديق عقد وكيل خدمات للمؤسسة الفردية وشركة الأعمال المدنية.

وبيّنت أن الإجراءات الجديدة ضمت أيضاً، تحصيل التوقيعات الإلكترونية لعقود التأسيس، حيث أصبح بإمكان ممثل الشركة (الشخص الاعتباري) التوقيع إلكترونياً بدلاً عن الشركة في حال توفير وكالة قانونية سارية من الشركة أو بقرار من مجلس الإدارة أو من خلال صلاحيات المدير المذكورة في عقود التأسيس.

صلاحيات

وتابعت اقتصادية دبي أن الإجراءات الجديدة، ضمت إضافة بعض الصلاحيات الخاصة بالإدارة تخول المدير صلاحية تأسيس شركات تابعة للشركة الرئيسة (الأم) وإدارتها وإلغائها، فضلاً عن القيام بتسجيل ضريبة القيمة المضافة وتقديم العوائد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

ولفتت إلى أن الصلاحيات تمنح أيضاً تحويل رواتب العمال والموظفين على البنوك والمصارف والتحويلات لدى جميع البنوك العاملة بالدولة، وتمثيل الشركة أمام كل المحاكم والسلطات شبه القضائية في الدولة، وأخيراً تعيين محكم في حالة وجود أي نزاعات.

جودة وتميز

وأكدت اقتصادية دبي، أنها تضع آلية واضحة مرتكزة على الجودة والتميز على الأصعدة كافة، التي من شأنها تعزيز واقع الأعمال التجارية، وتحقيق التنافسية المستدامة باقتصاد إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

نسخة مطوّرة من الحماية الذكية

أطلقت اقتصادية دبي، نسخة مطورة من خدمة الحماية الذكية التي أطلقت في أبريل 2018.

وتعتبر الخدمة الأولى من نوعها عالمياً لحل شكاوى المستهلكين باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي دون أي تدخل بشري خلال خمس دقائق مقارنة بأربعة أيام عمل للخدمة التقليدية، إذ أسهمت الخدمة منذ إطلاقها في حل أكثر من 2000 شكوى مستهلك ذاتياً.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك، أحمد الزعابي، إن «النسخة المطوّرة ستمكن التاجر من التحقق من صحة وصدقية رسالة الحل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك، والاطلاع على تفاصيل الرسالة، إضافة إلى إمكانية إغلاق الشكوى من قبل المستهلك، والإفادة بتسوية وحل الشكوى لقياس كفاءة الخدمة».

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