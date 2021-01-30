«ديوا»: 4.26 مليارات درهم كلفة تزويد «إكسبو 2020» بالكهرباء والمياه

المصدر: دبي ■وام

خصّصت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، 4.26 مليارات درهم لتزويد «إكسبو 2020»، بالكهرباء والمياه ودعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية، إضافة إلى تزويد «إكسبو دبي» بالطاقة النظيفة من «مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل.

وسيمد المجمّع، مرافق المعرض بنحو 464 ميغاواط من الطاقة النظيفة، فيما تعمل الهيئة على تأسيس شبكة ذكية هي الأولى من نوعها عالمياً، توفر نظاماً كاملاً لإنتاج الطاقة، ونقلها وتوزيعها في منطقة المعرض.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، التزام الهيئة بتحقيق موضوعات «إكسبو 2020 دبي» في تعزيز الاستدامة والابتكار، وتعمل الهيئة مع مختلف الجهات الوطنية لتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في استضافة أفضل نسخة لمعرض «إكسبو» في إمارة دبي. وأنجزت الهيئة، في رحلة استضافة «إكسبو 2020 دبي»، عدداً من المشروعات العملاقة والإنجازات على أرض الواقع، من بينها إنشاء ثلاث محطات تحويل رئيسة بقدرة (132/‏‏11) كيلوفولت، مع خطوط كابلات جهد عالي 132 كيلوفولت، بأطوال تصل إلى 45 كيلومتراً، وتحمل أسماء الموضوعات الفرعية لـ«إكسبو»، وهي: (الفرص والتنقل والاستدامة)، وتقدّر كلفتها الإجمالية بنحو 420 مليون درهم.

بالإضافة إلى مشروعات تمديد شبكات نقل مياه رئيسة بأقطار 600 و1200 ملم، ومحطات ضخ وشبكات توزيع، وتقدر كلفتها الإجمالية بنحو 515 مليون درهم، وتهدف إلى رفع كميات التدفق المائي، وضمان استمرارية الإمدادات الكافية للمياه لتلبية النمو المتسارع على المياه. وتعمل الهيئة على تطوير مشروع «الهيدروجين الأخضر»، بالتعاون مع مكتب «إكسبو دبي» وشركة «سيمنس» الألمانية في منشآت الاختبارات الخارجية التابعة لمركز الهيئة للبحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

تزويد «إكسبو» بالطاقة النظيفة من «مجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية».

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