1.62 تريليون درهم إجمالي أصول «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» خلال 2020

المصدر: أبوظبي - وام

أظهرت البيانات المالية لبنكَيْ: «أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، ارتفاع إجمالي أصولهما إلى نحو 1.62 تريليون درهم، خلال عام 2020، بنمو نسبته 2.3%، مقارنة مع إجمالي الأصول في عام 2019.

وتوزعت الأصول بواقع 919 مليار درهم لبنك أبوظبي الأول خلال عام 2020، فيما وصلت قيمة أصول بنك الإمارات دبي الوطني 698 مليار درهم.

وبلغ إجمالي الودائع لدى البنكين نحو 1.005 تريليون درهم مع نهاية 2020، فيما وصل إجمالي رصيد القروض المقدمة 831 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها.

وعلى مستوى الأرباح، بلغ صافي أرباح البنكين نحو 17.5 مليار درهم، وفقاً للبيانات المالية الصادرة عنهما مع نهاية عام 2020.

وفي مؤشر إلى استمرار البنكين في المحافظة على سياسة ثابتة في توزيع العوائد على المساهمين، بلغ إجمالي الأرباح التي تمت التوصية بتوزيعها على المساهمين، عن أرباح العام الماضي، نحو 10.6 مليارات درهم. وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بتوزيع نسبة 74% من رأس المال على المساهمين، ما يعني توزيع 8.08 مليارات درهم عن العام الماضي، فيما أوصى نظيره في بنك الإمارات دبي الوطني بتوزيع 40% من رأس المال، وبقيمة 2.53 مليار درهم تقريباً.

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