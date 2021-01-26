«ألبن كابيتال» تشكل هيئة رقابة شرعية لتوفير خدمات مالية إسلامية

المصدر: دبي - Àالإمارت اليوم

أعلنت شركتا «ألبن كابيتال» و«ألبن أسيت أدفايزرز» (ألبن)، اللتان تتخذان من دبي مقراً لهما، عن تشكيل هيئة رقابة شرعية ستتولى الإشراف وتقديم المشورة حول المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية في ممارسة الأنشطة المالية الإسلامية، بما في ذلك الاستشارات الشرعية، والتدقيق الشرعي.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن «ألبن» تعاقدت مع «شركة منهاج للاستشارات» المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية الشرعية، لتصبح مستشاراً لمحفظة عروضها الإسلامية.

ووفقاً للبيان، تضم هيئة الرقابة الشرعية، الشيخ الدكتور محمد علي القري، رئيساً، والشيخ الدكتور أمين فاتح، والشيخ عبدالستار علي القطان، عضوين في الهيئة.

وقال رئيس الهيئة الشرعية، الشيخ الدكتور محمد علي القري، إن قطاع التمويل الإسلامي يشهد نمواً متسارعاً على مدار الأعوام القليلة الماضية ويواصل نموه حتى في ظل جائحة «كورونا»، لافتاً إلى أن الرغبة في الاستثمار والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في ارتفاع.

وأضاف: «نشهد توجه العديد من الشركات غير الإسلامية إلى تأسيس منصات عروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية، من أجل توفير حلول مالية مهيكلة للصكوك في المقام الأول، ومع ذلك تواجه صناعة الخدمات المالية الإسلامية تحدي غياب القواعد والتشريعات الموحدة على الصعيد العالمي، ومن هنا تسهم المبادرة التي اتخذتها دولة الإمارات لبناء إطار تشريعي عالمي موحد في جمع علماء المسلمين من مختلف أنحاء العالم لمعالجة أوجه التباين هذه والحدّ منها، ما سيشجع الشركات على تأسيس منصات إسلامية».

بدورهما، أكد الشيخ الدكتور أمين فاتح، والشيخ عبدالستار علي القطان، أنه في إطار استراتيجية «دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي»، فقد شهدا اهتماماً وطلباً متجدداً على المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

في السياق نفسه، توقع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»، روهيت واليا، أن تسهم استراتيجية «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي»، التي أطلقت بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فضلاً عن المبادرة المعلن عنها أخيراً لبناء إطار تشريعي عالمي موحد، في تحفيز النمو السريع ضمن صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

وأضاف: «لدعم هذه المبادرات وتلبية الطلب المتزايد، تستعد (ألبن) لتوفير منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ونأمل من خلال جهودنا بالمساهمة في هدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي».

يذكر أن «ألبن كابيتال الشرق الأوسط» المحدودة مدرجة في مركز دبي المالي العالمي، ومرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، كما توفر مجموعة متكاملة من الخدمات الإستشارية بما فيها ترويج الدين، وأسواق رأس المال، والأسهم، وعمليات الاندماج والاستحواذ، أما «ألبن أسيت أدفايزرز» فهي شركة مدرجة في مركز دبي المالي العالمي، ومستقلة لإدارة الثروات.

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