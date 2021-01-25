«تبريد» توفر خدماتها لـ «المنطقة الإبداعية - ياس»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن توقيع اتفاقية مع هيئة المنطقة الإعلامية «twofour54» لتوفير خدمات التبريد لمقرها الجديد «المنطقة الإبداعية - ياس» في «ياس باي»، الذي من المقرر أن يتم افتتاحه العام الجاري.

وستقوم «تبريد» بربط المقر الجديد بنظام التبريد في جزيرة «ياس»، حيث ستوفر طاقة تبريد تصل إلى 3500 طن تبريد بحلول نهاية العام الجاري، بطاقة إجمالية تبلغ 9000 طن تبريد.

وبحسب بيان صادر أمس، تم توقيع اتفاقية طويلة المدى ستوفر «تبريد» بموجبها خدمات التبريد على مدار الأعوام الـ30 المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، بدر سعيد اللمكي، إن «(تبريد) تسهم في دعم خطط الاستدامة في أبوظبي، من خلال توفير حلول تبريد مستدامة للمشروعات الرئيسة في الإمارة».

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