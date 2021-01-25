«مربان» الإماراتي يتصدّر قائمة أفضل خامات «أوبك» في 2020

المصدر: أبوظبي - وام

تصدّر خام «مربان» الإماراتي، قائمة أفضل خامات النفط في السوق العالمية من حيث الجودة والسعر خلال العام الماضي، وذلك بحسب الإحصاءات التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وبلغ المتوسط السعري لخام «مربان» 42.98 دولاراً للبرميل مقارنة مع أسعار خامات «أوبك» البالغة 13 خاماً، ما يعكس استمرار المكانة المتميزة التي يحظى بها من قبل كبار المستهلكين في السوق العالمية.

وإضافة إلى خصائصه الكيميائية الفريدة من نوعها، فإن خام «مربان» الإماراتي يتميز بمستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، ما يجعله الأكثر رواجاً في أوساط المستهلكين، كما يعد الخام المفضل من قبل مصافي النفط في جميع العالم، وعلى وجه التحديد في القارة الآسيوية.

وتظهر قائمة الأسعار التي تصدرها منظمة الدول المصدرة للنفط لأسعار الـ13 خاماً التي تشكل ما يعرف بسلة خامات «أوبك»، أن خام «جيراسول» من أنغولا جاء بالمركز الثاني من حيث متوسط السعر، والبالغ 42.64 دولاراً للبرميل، تلاه خام «مزيج الصحراء» من الجزائر بـ42.12 دولاراً للبرميل ثم «العربي الخفيف» بـ41.91 دولاراً للبرميل، وخام «البصرة العراقي» 41.55 دولاراً، ثم جاءت بعد ذلك بقية الخامات الأخرى.

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