"مصدر" تستكشف الفرص ضمن قطاع الطاقة المتجددة في إسرائيل

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت اليوم، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"أي دي اف رينوبلز" توقيع اتفاقية استراتيجية لاستكشاف الفرص المتاحة ضمن قطاع الطاقة المتجددة في إسرائيل والمساهمة في دعم تحقيق الأهداف المتعلقة بالطاقة النظيفة.

وقع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وبرونو بنساسون، نائب الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة "إي دي إف" والرئيس التنفيذي لشركة "إي دي إف رينوبلز" وذلك خلال مراسم أقيمت افتراضيا على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021.

وبموجب الاتفاقية، سوف تتعاون "مصدر" و"أي دي اف رينوبلز - إسرائيل" التي تأسست عام 2010، في مشاريع طاقة متجددة قائمة أو قيد التطوير، إلى جانب العمل على استكشاف إمكانية المشاركة معا في برامج جديدة كانت قد أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية.

وتستهدف إسرائيل توليد 30 في المائة من حاجتها من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول عام 2030 بزيادة ملحوظة عن هدفها السابق البالغ 17 في المائة حيث تتطلع إلى التخلص من استخدام الفحم ويتطلب تحقيق الهدف الجديد توليد 15 جيجاواط إضافية من الطاقة الشمسية خلال المدة المحددة.

وقال الدكتور يوفال شتاينيتز، وزير الطاقة الإسرائيلي: "يمثل هذا التعاون إحدى الثمار لمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ضمن قطاع الطاقة ونحن نرحب بكافة الاستثمارات التي تدعم تحقيق أهداف الطاقة الشمسية في إسرائيل".

وأضاف: "تعكس الشراكة الجديدة بين شركة "مصدر" و"أي دي اف" - الشركة العالمية التي تستثمر في مشاريع طاقة متجددة حول العالم وتدير مشاريع في إسرائيل منذ نحو عقد من الزمن، مدى الثقة بسوق الطاقة الإسرائيلية، ولا شك أنها ستسهم في تحقيق هدفنا المتمثل في أن نكون دولة رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة الشمسية خلال ستة إلى سبعة أعوام".

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي: "تدخل دولة الإمارات ودولة إسرائيل حقبة جديدة من التعاون في مجال الطاقة المتجددة وما يرتبط بها من تقنيات، الأمر الذي يعود بالنفع على الدولتين ويدعم تحقيق أهدافهما المتعلقة بالطاقة النظيفة ومن المعروف أن لدى إسرائيل منظومة ابتكار مهمة وإننا نتطلع للتعاون مع "أي دي اف رينوبلز-إسرائيل" لتطوير حلول تسهم في دفع عجلة عملية التحول في قطاع الطاقة".

وأكد أهمية هذه الخطوة كونها تسهم في توطيد الشراكة المهمة بين "مصدر" و"أي دي اف رينوبلز"، والتي تشمل التعاون في العديد من المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية.

من جانبه قال برونو بنساسون، نائب الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة "إي دي إف" والرئيس التنفيذي لشركة "إي دي إف رينوبلز": "تعتبر إسرائيل من الدول التي تتمتع بإمكانات كبيرة على المدى البعيد ضمن قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة، حيث تلعب "اي دي اف رينوبلز" دورا رائدا في هذه السوق لا سيما في مجال الطاقة الشمسية".



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