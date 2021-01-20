أبوظبي الأول يستحوذ على 100% من رأسمال بنك "عوده مصر"

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي الأول وبنك عوده، اليوم عن توقيع الاتّفاقية النهائيّة لعمليّة استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده (مصر).

وجاءت اتّفاقيّة الاستحواذ هذه عقب استكمال عمليّة معمّقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبوظبي الأول على أعمال بنك عوده (مصر) وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري. ومن المتوقّع استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدّة شروط شائعة لمثل هذه العمليّة؛ منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرفين المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وجمهوريّة مصر العربيّة. وسيتم الإفصاح عن كافّة المستجدّات الأخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب.

وتعليقاً على ذلك، قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "لدى بنك أبوظبي الأول تاريخ طويل في جمهوريّة مصر العربيّة؛ حيث افتتح البنك أول فرع له في مصر منذ أكثر من 45 عاماً. وتُعدّ هذه العمليّة أول استحواذ دولي لبنك أبوظبي الأول، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتّع بإمكانات واعدة، خصوصاً وأنّ هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوّة ماليّة تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة لمجموعتنا. ويلتزم بنك أبوظبي الأول من جانبه بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة التي تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، فضلاً عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا والعالم".

من جانبه، قال سمير حنّا، رئيس مجلس إدارة والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده: "تمثّل عمليّة الاستحواذ هذه أفضل النتائج التي توصّلنا إليها لصالح كافّة شركائنا، وبشكلٍ خاصّ عملائنا وموظّفينا في مصر، وذلك نتيجة التحدّيات التي يواجهها لبنان منذ 16 شهراً. ويعكس هذا الاستحواذ الثقة الكبيرة بجودة وفعاليّة نموذج الأعمال والحوكمة التي أسّستها مجموعة بنك عوده في المنطقة".

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