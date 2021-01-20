الاتحاد للطيران تستأنف الرحلات إلى الدوحة 15 فبراير



أعلنت شركة الاتحاد للطيران، عن استئناف رحلاتها التجارية بين أبوظبي، والدوحة ، وذلك رهناً بالموافقات الحكومية المرعية الإجراء ابتداءً من 15 فبراير 2021. وتبدأ هذه الخدمة برحلة يومية على متن طائرة إيرباص A320 وطائرة بوينج 787-9 دريملاينر.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران"مع عودة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، يعود استئناف الرحلات التجارية بين العاصمتين إلى دعم الحركة التجارية والسياحية بين الدولتين."

وأضاف "كما أن إضافة وجهة جديدة إلى شبكة الوجهات في خضم جائحة كورونا هي خطوة نحو العودة التدريجية إلى جدول الرحلات العادي إلى المزيد من المدن على شبكة وجهات الاتحاد للطيران العالمية".

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