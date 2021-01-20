«أسواق»: خطط للتوسع في التجارة الإلكترونية خلال 2021

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المتحدث الرسمي لمراكز «مجموعة أسواق»، التابعة لـ«مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، عبدالحميد الخشابي، إن «لدى المجموعة في قطاع تجارة التجزئة خططاً ومبادرات تعمل على تنفيذها، للتوسع في التجارة الإلكترونية خلال عام 2021، من أبرزها إطلاق مركز للدعم والمساندة لعمليات التجارة الإلكترونية وتوصيل المنتجات في منطقة القصيص بدبي».

وأضاف أن الخطط تشمل زيادة الطاقة الاستيعابية لمنصة التسوق الإلكتروني، وبحث التوسع في عمليات التوصيل لمختلف المناطق الجغرافية، مؤكداً أن المجموعة تستهدف رفع حصص التجارة الإلكترونية لتجاوز 20% من إجمالي المبيعات، مقابل 5% حالياً لمبيعات التجزئة.

تأثيرات الجائحة

ولفت الخشابي إلى أن جائحة «كوفيد-19» سلّطت الضوء على أهمية التحول والتوسع في نشاطات التجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن من التأثيرات الإيجابية للجائحة كذلك، دعم التوسع في الأنظمة الرقمية في إدارة عمليات تجارة التجزئة، مشيراً إلى أنه كان للمجموعة خطط سابقة في ذلك، وتوسعت بها، وهو ما دعم إدارة الأعمال عن بُعد.

خطط التوسع

وكشف الخشابي أن المجموعة ستعمل على افتتاح أول منفذ بيع لها في عجمان خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك ضمن خطط للتوسع خارج إمارة دبي، لاسيما مع وجود تقديرات لتعافٍ ونشاط كبير في تجارة التجزئة خلال العام الجاري، مع مؤشرات قوية في بداية 2021 تدل على ذلك، بدعم من محفزات ومبادرات حكومية، وعودة السياح والزوار، مع استئناف الرحلات الجوية.

وأوضح الخشابي أن لدى المجموعة خططاً استثمارية لافتتاح أربعة مراكز تجارية جديدة خلال العام المقبل، تشمل إقامة ثلاثة مراكز تجارية للتسوق في دبي، بكلفة استثمارية تقدر بنحو 20.7 مليون درهم في مناطق: «محيصنة 1»، «الورقاء 4»، و«الصفا 2»، وإقامة مركز تجاري للتسوق في منطقة «حتا» بكلفة استثمارية تقدر بنحو أربعة ملايين درهم لخدمة سكان المنطقة والنشاط السياحي فيها، إضافة إلى إنجاز عمليات توسع لمركز تسوق في منطقة «البرشاء جنوب 1» بـ12 مليون درهم.

100 منتج يحمل علامة «أسواق»

قال المتحدث الرسمي لمراكز «مجموعة أسواق»، عبدالحميد الخشابي، إن المجموعة رفعت عدد المنتجات الاستهلاكية التي تحمل العلامات التجارية الخاصة بها من 90 منتجاً خلال عام 2019، إلى 100 منتج خلال عام 2020، كما تعتزم زيادة تلك المنتجات لتراوح بين 115 و120 منتجاً في نهاية العام الجاري.

93 ألف متعامل مع «وفا»

ذكر المتحدث الرسمي لمراكز «أسواق»، عبدالحميد الخشابي، أن عدد المشتركين في نظام الولاء (وفا)، ارتفع من 87 ألف متعامل خلال 2019، إلى أكثر من 93 ألف متعامل خلال 2020، ما يؤشر إلى إقبال على النظام الذي يدعم الشراء بالنظم الرقمية، دون الحاجة لاستخدام النقد أو البطاقات الائتمانية.

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