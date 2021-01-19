«دبي للخدمات المالية»: مكافحة الجرائم المالية لاتزال في صدارة الأولويات

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أكدت سلطة دبي للخدمات المالية، أن مكافحة الجرائم المالية لاتزال تحتل صدارة الأولويات، كما أنها ستواصل العمل مع السلطات الاتحادية لمكافحة الجرائم المالية من المنظور الرقابي والتنفيذ، مشددة على أنها ستعمل للحفاظ على سمعة مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، برايان ستايروولت، في تقرير أعلن عنه خلال إحاطة إعلامية أمس، أن البنوك التي تزاول أعمالها داخل مركز دبي المالي العالمي أظهرت درجة ملحوظة من المرونة والصمود، على الصعيدين المالي والتشغيلي، استجابة للتحديات غير المسبوقة الناتجة عن جائحة «كورونا»، موضحاً أنه على الرغم من هذه التحديات، تمكن القطاع المصرفي بمركز دبي المالي العالمي من الحفاظ على النمو خلال عام 2020، مع توقع وصول إجمالي الأصول إلى 200 مليار دولار في المستقبل القريب.

وأفاد ستايروولت بأن سلطة دبي للخدمات المالية ستواصل المشاركة بفعالية مع المجتمع الخاضع للتنظيم، ومع الجهات التنظيمية النظيرة، المحلية والدولية.

وأوضح أن ذلك سيشمل تنظيم جلسات تواصل بشكل مستمر مع المجتمع الخاضع للتنظيم، إضافة إلى المشاركة مع مختلف جهات وضع المعايير الدولية، بما في ذلك لجنة «بازل» للرقابة المصرفية.

وأضاف ستايروولت، أن موضوع الابتكار يعكس الهدف المتمثل في الاستفادة من التقدم التكنولوجي لمواجهة الالتزامات والتحديات التنظيمية، ولتسهيل عملية تطوير التقنيات الجديدة، واستخدامها داخل مركز دبي المالي العالمي، لافتاً إلى أن خطة العمل تركز على الاستمرار في المرونة والصمود التشغيلي للشركات الخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.

وأوضح أن الخطة تستهدف أيضاً مواصلة وترسيخ التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالمعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية، لاستمرار نمو مركز دبي المالي العالمي، ودعماً لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات.

وأشار ستايروولت، إلى أن نمو مركز دبي المالي العالمي وتطوره، لاسيما خلال العام الماضي، جاء على خلفية جائحة عالمية غير مسبوقة في سياق الاقتصاد المعولم الحديث، مضيفاً: «إنه لأمر استثنائي أنه عند مواجهة حدث غير مسبوق في سياق الاقتصاد المعولم الحديث، تمكنت سلطة دبي للخدمات المالية ومجتمع مركز دبي المالي العالمي من إظهار درجة لا تُصدق من الصمود والمرونة والقدرة على التكيف».

وذكر أن العام الماضي، شهد توسع مركز دبي المالي العالمي في الحجم، فضلاً عن الاستمرار في الأداء الفعال للخدمات المالية في ومن المركز، مع مواصلة القطاع الإسهام في تطوير اقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات.

توقعات بوصول إجمالي أصول القطاع المصرفي بـ «دبي المالي العالمي» إلى 200 مليار دولار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news