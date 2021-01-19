اكتمال 80% من البنية التحتية للمنطقة التجارية في «دبي الملاحية»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت مدينة دبي الملاحية، التابعة لموانئ دبي العالمية، عن اقتراب الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من منطقتها التجارية متعددة الاستخدامات، حيث تم إنجاز نحو 80% من أعمال الطرق والبنية التحتية للمرحلة الأولى، والتي تبلغ كلفتها 140 مليون درهم، متغلبة على العقبات غير المسبوقة والتي واجهتها نتيجة لجائحة «كوفيد-19».

مزوّد رئيس

وسيسهم تطوير البنية التحتية المتسارع في جعل مدينة دبي الملاحية مزوداً رئيساً للخدمات الملاحية، لاسيما عبر تمكّن القائمين على المشروع من الالتزام بمواعيد التسليم، على الرغم من التحديات الكبرى التي فرضتها جائحة «كورونا».

ويتوقع أن يتم إنجاز الجزء المتبقي من المشروع حسب الجدول المحدد، إذ استمرت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى مدة 11 شهراً، مسجلة ما يقارب من 4830 يوم عمل، وأكثر من 857 ألفاً و164 ساعة عمل.

نجاح

وقال المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، محمد المعلم: «على الرغم من التقلبات والتحديات التي تسببت فيها الجائحة، بما فيها الإغلاق وتقييد الحركة، إلا أننا نفتخر بقدرة فريقنا على تجاوز كل تلك الظروف، والنجاح في تفادي أي تأخير في إنجاز المشروع».

وأضاف: «لقد كان لهذا التفاني من فريق العمل وجهوده المتضافرة، الأثر الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز»، مشيراً إلى أنه مع الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولى، ستستمر جهود التنمية والتطوير لتحقيق إنجازات نوعية تسهم في تعزيز القطاع البحري في الدولة.

مطور رئيس

وأكد المعلم أن «مدينة دبي الملاحية، التزمت منذ تأسيسها، بدورها كمطور رئيس في تقديم المرافق والخدمات الحديثة والمتطورة، ما يسهم في تمكين جميع المطورين الفرعيين من تحقيق أهدافهم، لاسيما أن هذا هو جوهر مهمتنا، ونحن واثقون بقدرتنا على تحقيقه».

وأوضح أنه تم إنجاز أكثر من 90% حتى الآن من جميع أعمال المرافق الواقعة تحت سطح الأرض، والتي تشمل تمديد شبكة المجاري، وشبكة توزيع المياه، وشبكة مياه مكافحة الحرائق، والري، وشبكات الاتصالات، فيما تم القيام بعدد من الأعمال الأخرى مثل الأعمال المدنية والإنشائية لمحطات تصريف مياه الأمطار، والمجاري، والصرف الصحي، والري والحرائق، والتي ستضمن اكتمال أعمال التطوير لمدينة دبي الملاحية التي توشك على الانتهاء.

إنجازات

وبين المعلم، أنه وفقاً للجدول الزمني، اكتمل بناء خطوط الأنابيب المضغوطة للري بالتنقيط بنسبة 95%، والتي يبلغ طولها ستة كيلومترات، كما تم بناء شبكة صرف صحي بطول ستة كيلومترات أيضاً، وشبكة لتصريف مياه الأمطار بطول أربعة كيلومترات، في حين تم الانتهاء من أعمال الطرق، والتي يبلغ طولها 3.5 كيلومترات من أصل سبعة كيلومترات، فضلاً عن إنجاز 50% من بناء محطة الصرف الصحي، بتدفق يصل إلى 300 لتر في الثانية، وسعة خزانات تبلغ 360 متراً مكعباً.

وتابع أنه إضافة إلى ذلك، تم بناء محطة تصريف للأمطار بمعدل تدفق يبلغ 420 لتراً في الثانية، وسعة خزانات تصل إلى 230 متراً مكعباً.

تعزيز القطاع البحري

تهدف مدينة دبي الملاحية، باعتبارها مشروع تطوير تخصصياً ومتكاملاً، إلى تحقيق نمو اقتصادي كبير، ودفع عجلة التنمية في الإمارة، إضافة إلى تعزيز مكانة الدولة المرموقة عالمياً، عبر تأسيس بنية تحتية فعالة ومستدامة، حيث سيعمل المشروع على تعزيز القطاع البحري ودعم مجتمع أعمال حديث ومتطور.

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