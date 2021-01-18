"مصدر" و"تاليري سولار ويند" تستحوذان على محطتي طاقة رياح في بولندا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استحوذت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وصندوق "تاليري سولار ويند"، الذي يستثمر في أصول مشروعات الرياح والطاقة الشمسية، على حصص بنسبة 50% لكل منهما في محطتي طاقة رياح في بولندا.

وتقع محطة "ملاوا" لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها 37.4 ميغاواط في محافظة "مازوفيتسكي" شمال بولندا، فيما تقع محطة "كراجيو" لطاقة الرياح بقدرة 14 ميجاواط في محافظة "بودلاسكي" في الشمال الشرقي.

ومن المتوقع أن يكتمل المشروعان بنهاية عام 2021.

وقال مدير تطوير الأعمال والاستثمار في إدارة الطاقة النظيفة بشركة "مصدر"، أحمد العوضي: "باعتبارها واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، تفخر (مصدر) بدخول السوق البولندية، حيث تفسح هذه الخطوة المجال أمام مزيدٍ من التوسع والتنويع في محفظة الطاقة المتجددة التي تستثمر فيها الشركة، ومن خلال هذا الاستحواذ فإننا نتطلع إلى دعم جهود الطاقة المتجددة في بولندا، فضلاً عن تعزيز شراكتنا مع مجموعة (تاليري إنيرجيا)".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطتين 51.4 ميغاواط، وستولدان 192 غيغاواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وعند اكتمال المشروعين، سيوفران طاقة كهربائية تكفي لسد احتياجات ما يقرب من 90 ألف أسرة، إضافة إلى تفادي 146 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

من جانبه، أكد مدير عام مجموعة "تاليري إنرجيا"، كاي رينتالا، أن شراكة مصدر وصندوق "تاليري سولار ويند" للاستثمار في قطاع طاقة الرياح في بولندا تعكس مدى الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة الذي يظهر من خلال الجمع بين عقود الفروقات وتوافر عقود الشراء التجاري في السوق البولندية، كما أنه يأتي تأكيداً على أهمية تعاون الطرفين في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منطقتي وسط وشرق أوروبا".

وتتولى شركة "فيستاس" تطوير المشروعين بالتعاون مع شركة "في ريديوم" لخدمات الطاقة التي توفر خدمات الهندسة والمشتريات والبناء، وخدمات الإدارة الفنية والتجارية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل. وموّل المشروعين كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك "دي إن بي بولسكا".

ويعتمد الاستحواذ المشترك لمحطتي طاقة الرياح في بولندا بين "مصدر" و"تاليري"، على نجاح مشروعات الجهتين في منطقة غرب البلقان. وقد سبق للطرفين الاستثمار في محطة "شيبوك 1" بقدرة 158 ميغاواط في صربيا، ومحطة بينونة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط في الأردن، وهي الأكبر من نوعها في المملكة.



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