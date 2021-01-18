اقتصادية دبي تصدر 9949 «رخصة تاجر» خلال 4 أعوام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت اقتصادية دبي، بأن «رخصة تاجر» التي أطلقتها لترخيص الأعمال الحرة التي تمارس من محل الإقامة في دبي وتمكين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، تشهد اهتماماً متزايداً من قبل أصحاب المشروعات الناشئة في دبي، حيث تم إصدار 9949 رخصة منذ إطلاق المبادرة في عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي، الأمر الذي يعكس تنامي زخم التسوق الإلكتروني في دبي.

وأوضح تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أن الإناث استحوذن على النسبة الأعلى من إجمالي تلك الرخص، إذ شكلن نحو 57% من عدد الرخص (5704)، فيما شكل الذكور نسبة 43% (4245).

أنشطة

وبين التقرير أن معظم أنشطة «رخصة تاجر» الصادرة منذ الإطلاق وحتى نهاية عام 2020، ركزت على خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجارة العطور ومستحضرات التجميل، ومجمع للتعامل الإلكتروني، إضافة إلى تحضير الحلويات والسكاكر، وبيع الوجبات الخفيفة، والإدارة التسويقية، فضلاً عن خدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، وتجارة الملابس الجاهزة، وتجارة الملابس الجاهزة النسائية.

وأضاف أن إجمالي مجموعات الأنشطة التابعة لرخصة تاجر يصل إلى 86 مجموعة متنوعة حالياً.

زيادة

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد حاملي «رخصة تاجر» الصادرة خلال العام الماضي، وصل إلى 5799 رخصة بزيادة قدرها 132% مقارنةً بعام 2019 حيث وصل إجمالي عدد الرخص إلى 2500 رخصة، الأمر الذي يعكس حرص اقتصادية دبي على تعزيز التجارة الإلكترونية وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي للإمارة وبناء الوعي حول المنصات التي تسهل مزاولة الأنشطة التجارية.

تسهيلات

إلى ذلك، أشارت اقتصادية دبي، إلى أن التسهيلات التي وفرتها مع شركائها خلال عام 2020، ضمت مشاركة حاملي «رخصة تاجر» بعرض منتجاتهم في «إقرب كافية»، وهو أول علامة تجارية ومشروع إماراتي يقام 100% بمجهود شباب إماراتيين، كما يقوم عدد من حاملي «رخصة تاجر» أصحاب نشاط تحضير وجبات خفيفة في إطار مذكرة التعاون المشترك مع النيابة العامة بدبي بعرض وتسويق منتجاتهم وخدماتهم طوال عامي 2020 و2021، من خلال إعطائهم مساحة دائمة في مبنى النيابة العامة للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.

كما تعاونت اقتصادية دبي مع منصة التسوق «نون» لدعم أصحاب المشروعات الناشئة من الشباب المواطنين لعرض منتجاتهم على «نون محلي» التابعة لـ«نون» لتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من المتعاملين، فيما تم التعاون مع تطبيق «طلبات» لإتاحة الفرصة لعرض وبيع المنتجات الغذائية من خلال التطبيق، فضلاً عن التعاون مع «ماي فاتورة» لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني الخاصة بعمليات البيع لمنتجات حاملي «رخصة تاجر»، والتعاون مع «أكشاك»، ليتمكن التجار من عرض منتجاتهم وبضائعهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأكشاك مجاناً.

مصارف

وذكرت اقتصادية دبي، أنه يتم تقديم تسهيلات مصرفية لحاملي «رخصة تاجر»، بالتعاون مع خمسة بنوك، هي: بنك دبي التجاري، بنك المشرق، الإمارات الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي. وأشارت إلى أنه تم تنظيم العديد من الورش التوعوية الافتراضية بالتعاون مع شركة «كريتف للإبداع التكنولوجي»، لممارسي الأعمال الحرة طوال عام 2020 للتعريف بكيفية مزاولة الأعمال وغيرها من الأمور ذات الصلة.

الحصول على الرخصة

يمكن الحصول على «رخصة تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان من خلال التسجيل عبر الموقع: (dedtrader.ae) واتباع الخطوات التالية: تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، اختيار نوع النشاط، تحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. وتضم مميزات الحصول على الرخصة، إصدار بطاقة المنشأة، الاستفادة من التسهيلات البنكية، عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة دبي للأنشطة التجارية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق (dubaitrade.ae)، المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

• %132 زيادة في «رخص تاجر» العام الماضي مقارنة بـ2019.

• الرخصة تشهد إقبالاً كبيراً مع نمو التجارة الإلكترونية والأعمال عبر الإنترنت.

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