انخفاض مؤشر الأسعار السنوي في دبي 4.32% خلال ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك، في دبي، بنسبة 4.32% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، وذلك نتيجة انخفاض خمس مجموعات سلعية.

وأوضح مركز دبي للإحصاء، في تقرير أمس، أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.33% والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.40 نقاط، إضافة إلى انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 6.98% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.78 نقطة، فضلاً عن انخفاض أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.79% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.29 نقطة، إلى جانب انخفاض أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.28% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.01%.

وفي المقابل، بين التقرير، أن أسعار قسم الطعام والمشروبات، ارتفعت بنسبة 0.48% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، علاوة على ارتفاع أسعار قسم التعليم بنسبة 0.55% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، كذلك ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.66% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة.

كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.71% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.13%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.12%، وقسم الصحة بنسبة 0.08%.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر ديسمبر 2020 مقارنة بشهر نوفمبر 2020 بنسبة 0.38%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 1.39% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.55 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.37% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.24%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 1.65% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.17 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.70% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.06%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.03%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%، بينما استقرت أسعار كل من: قسم التبغ، وقسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

• أسعار قسم النقل انخفضت 6.98%.. بينما ارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات 0.48%.

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