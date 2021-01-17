«رأس الخيمة الدولي» يربط الإمارة بـ 5 وجهات هندية جديدة عبر «سبايس جيت»

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، عن تعزيز علاقة الشراكة القائمة مع شركة «سبايس جيت» الهندية للطيران، وإضافة وجهات جديدة تربط الإمارة مع العديد من المدن والأقاليم في الهند، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تؤكد أهمية الدور المحوري، الذي يلعبه المطار في ترسيخ حضور رأس الخيمة على خارطة السفر بالمنطقة.

وأوضح «رأس الخيمة الدولي»، في بيان له أمس، أنه سيكون متاحاً أمام المسافرين مع شركة «سبايس جيت» الوصول مباشرة إلى وجهات: مومباي، أمريتسار، لكناو، كوشين، وجايبور، من رأس الخيمة، فضلاً عن زيادة عدد الرحلات على محور «دلهي - رأس الخيمة - دلهي»، مشيراً إلى أن إضافة الوجهات الخمس الجدد، وزيادة عدد الخدمات من «مطار أنديرا غاندي الدولي»، تأتيان بعد شهرين فقط من قيام شركة الطيران بتشغيل أولى رحلاتها إلى دلهي، من مطار رأس الخيمة الدولي.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سبايس جيت»، أجاي سينغ: «يظهر الإعلان عن إضافة الوجهات الخمس إلى جدول رحلاتنا بين الهند ورأس الخيمة، إضافة إلى زيادة عدد رحلاتنا من وإلى دلهي، مدى الطلب على خدماتنا، فضلاً عن القدرة على مواجهة الانخفاض العام في نشاط قطاع الطيران».

وأضاف: «حققنا أعلى معدلات إشغال وبنسبة تزيد على 90% في الهند لمدة خمس سنوات، وهو رقم قياسي يدل على نمو حضورنا بشكل مستمر». بدوره، قال المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، سانجاي خانا: «ننظر إلى (سبايس جيت) باعتبارها شريكاً استراتيجياً بالنسبة لنا، وهي تلعب دوراً محورياً في دعم خططنا لتوسيع قائمة وجهاتنا، إذ يتمثل هدفنا في توفير المزيد من الخدمات إلى عدد أكبر من الوجهات في شبه القارة الهندية والعالم»، معرباً عن ثقته بأن قائمة الوجهات الجديدة التي توفرها «سبايس جيت» ستسهم في تعزيز دور المطار كمركز نقل حيوي في دولة الإمارات. وأضاف: «نتطلع إلى القيام بدور مهم في دعم جهود الإمارة الرامية لاستقطاب 2.9 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2025، والإسهام في تنويع مصادر الدخل المحلي لرأس الخيمة من خلال دعم القطاع السياحي، الذي يعد مقوماً أساسياً للتنمية المستدامة»، لافتاً إلى أن المطار يعمل حالياً على جذب مزيد من شركات الطيران إلى المطار، في وقت يتوقع فيه أن تنمو عمليات المطار بشكل كبير العام الجاري، في ضوء العودة المتوقعة للنشاط الاقتصادي بعد «كوفيد-19»، وتزامناً مع استضافة «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر المقبل.

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