تعيين أول رئيس تنفيذي إماراتي لـ «دوكاب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة دوكاب»، أمس، عن تعيين محمد عبدالرحمن المطوع، في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، اعتباراً من الأول من يناير 2021.

وانضم المطوع إلى فريق «دوكاب» في عام 2015، حيث شغل أخيراً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «دوكاب للكابلات»، ويأتي خلفاً للرئيس التنفيذي، أندرو شو، الذي تولى قيادة عمليات المجموعة طوال الأعوام الـ13 الماضية، وسيشغل الآن منصب مستشار لمجلس إدارة المجموعة.

ويأتي تعيين أول رئيس تنفيذي إماراتي لـ«مجموعة دوكاب»، تماشياً مع جهود المجموعة المتواصلة وبرنامج «دوكاب للتطوير الوطني»، حيث يشغل الإماراتيون اليوم ثلثي المناصب القيادية العليا في المجموعة.

وقال رئيس مجلس إدارة «دوكاب»، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، إنه «منذ انضمامه إلى فريق (دوكاب)، أثبت محمد المطوع قدراته القيادية الكبيرة وشغفه بنمو الشركة وجعلها مؤسسة إماراتية عالمية المستوى».

وأضاف أن «هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزام (دوكاب) بالنمو المستدام لأعمالها واقتصاد الدولة ككل، كما أنها تمهد الطريق نحو مستقبل يقوم على أساس النجاح والتميز الذي أرسى دعائمه أندرو شو».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة دوكاب»، المهندس جمال سالم الظاهري، إن «(دوكاب) تجسد نموذجاً رائداً للشراكة الناجحة بين أبوظبي ودبي منذ أربعة عقود وحتى يومنا هذا، وتقدم كامل دعمها للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وقد حرصت طوال هذه المدة على الارتقاء بالمعايير العالمية للمنتجات عالية الجودة المصنعة في الدولة».

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