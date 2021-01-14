«جرين يارد» تطلق «جويا بلانكا» في دبي باستثمارات 150 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «جرين يارد للتطوير العقاري» مشروعها السكني الأخضر والمستدام «جويا بلانكا» في منطقة أرجان البرشاء في دبي، بكُلفة إجمالية بلغت 150 مليون درهم.

يوفر المشروع 313 وحدة سكنية فاخرة، بواقع 153 استوديو، و151 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، وتسع شقق ذات غرفتين.

وقال المدير العام لشركة «جرين يارد للتطوير العقاري»، المهندس محمود عواد، إن «العمل في مشروع (جويا بلانكا) بدأ في الوقت الذي فرضت جائحة (كورونا) ظروفاً اقتصادية صعبة في المنطقة، ما يؤكد ثقتنا الكبيرة بقوة ومتانة بيئة الأعمال في دبي»، مؤكداً أن الإمارة تعتبر بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين والبيئة الأفضل للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.

وذكر عواد، أن الشركة باشرت أخيراً، بالأعمال الإنشائية للمشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 15% منه.

وتوقع عواد أن يشهد العام الجاري نمواً في الطلب على القطاع العقاري بشكل عام، والوحدات السكنية بشكل خاص، في ظل تنامي الأعمال التي تشهدها إمارة دبي، وهو ما يتطلب ضخ المزيد من الأيدي العاملة.

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