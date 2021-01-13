إطلاق مشروع عقاري جديد في دبي بتكلفة 150 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أطلقت شركة "جرين يارد للتطوير العقاري" مشروعها السكني الأخضر والمستدام "جويا بلانكا " في منطقة أرجان البرشاء في دبي، بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون درهم، وجاء ذلك خلال حفل إطلاق المشروع الذي أقيم مؤخراً في فندق مي باي ميليا دبي.

ومن جانبه قال المدير العام لشركة "جرين يارد للتطوير العقاري"، المهندس محمود عواد، إن العام الحالي سيشهد نمواً في الطلب على القطاع العقاري بشكل عام، والوحدات السكنية بشكل خاص، في ظل تنامي الأعمال التي تشهدها إمارة دبي، وهو ما يتطلب ضخ المزيد من الأيدي العاملة على مختلف المستويات، هذا إلى جانب التشريعات والحوافز والتسهيلات الحكومية الأخيرة الرامية إلى استقطاب المستثمرين وأصحاب المواهب والخبرات كي يتخذوا من الإمارات نقطة انطلاق لهم، بالإضافة الى دعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي للمطورين من خلال معالجة كافة التحديات التي يمكن أن تواجههم.

ولفت عواد إلى أن الاستمرار في تنفيذ المشاريع السابقة وتدشين مشاريع جديدة رغم ظروف الجائحة أعطت رسالة مهمة للمستثمرين عن استقرار الوضع الاقتصادي في الإمارة وعدم تأثره بالظروف مهما كانت بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وحرصها على متابعة واستمرار العمل وفق الخطط المرسومة لها.

ولفت إلى أن العمل في مشروع "جويا بلانكا" بدأ في الوقت الذي فرضت جائحة كورونا كوفيد-19 أسوء الظروف الاقتصادية في المنطقة، مما يؤكد على ثقتنا الكبيرة في قوة ومتانة بيئة الأعمال في دبي، مؤكداً أن الإمارة تعتبر بيئة محفزة وداعمة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة مما يسهم في تعزيز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي من خلال توفير المناخ المناسب للمستثمرين والبيئة الأفضل للمتعاملين من داخل الدولة وخارجها.

وذكر عواد أن الشركة باشرت مؤخرا بالأعمال الإنشائية للمشروع، حيث تم إنجاز أكثر من 15% منه ، متوقعاً ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية فيه نتيجة توفير أسعار تنافسية وطرق سداد ميسرة، حيث تحرص " جرين يارد" على توفير خطط سداد مرنة لكافة مشاريعها.

وأشار المدير العام لشركة "جرين يارد للتطوير العقاري" إلى حرص الشركة على توفير وحدات بمواصفات وجودة عالية بكافة مشاريعها، وبأسعار تنافسية، حيث تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 306,000 درهم وتضمن عوائد استثمارية مجزية تصل الى 8%.

وأوضح عواد أن الشركة تصمم مشاريعها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، متبنية أسلوب حياة جديد قائم على الحفاظ على البيئة، قائلاً: "وضعنا الاستثمار في منطقة أرجان على رأس خططنا، ونهدف إلى تطوير مزيد من المشاريع الفاخرة بأسعار معقولة تتميز بتصاميم استثنائية وتخلق مظهراً فريداً لا مثيل له في دبي، وسيضم المشروع عند اكتماله وحدات سكنية فخمة فضلاً عن المرافق والمنشآت التجارية والخدماتية".

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يوفر 313 وحدة سكنية فاخرة، بواقع 153 أستوديو، و151 شقة مؤلفة من غرفة واحدة، و 9 شقق ذات غرفتين، تتميّز كل وحدة منها بألوان عصرية وتشطيبات ذات جودة عالية، وسيتمتع المشترين والمستثمرين بخطط سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات مع دفعة أولى تبلغ 10%.

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