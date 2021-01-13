«تلفريك حتا».. 5.4 كليومترات بارتفاع 1300 متر فوق «سد حتا»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

يتضمن مشروع «قمة دبي» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخيراً، وتنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، إنشاء تلفريك بطول 5.4 كيلومترات لنقل السياح من منطقة «سد حتا» إلى قمة «أم النسور» في منطقة «حتا» أعلى قمة طبيعية في إمارة دبي، بارتفاع يصل إلى 1300 متر عن مستوى سطح البحر.

وسيشكل المشروع منطقة جذب سياحي مهمة في دولة الإمارات.. وقد تم اختيار مسار «التلفريك» بحيث يمر فوق بحيرة «سد حتا» وبحيرة «السد العلوي» لمشروع المحطة الكهرومائية، مروراً بالسلسة الجبلية إلى أن يصل إلى قمة «أم النسور».



يحتوي المشروع على ثلاث محطات رئيسية تشمل محطة المغادرة التي سيتم تشييدها على منصة علوية فوق «سد حتا»، يتم ربطها بمواقف السيارات باستخدام إحدى وسائل النقل المتطورة، ومحطة التوقف المتوسطة التي تحتوي على منصة مشاهدة ومرافق لخدمة السياح، ومحطة القمة التي تضم فندقاً متوسط الحجم ومنصة مشاهدة بانورامية ومرافق لتلبية احتياجات السياح.

كما يضم المشروع مسارات لممارسة رياضة السير على الأقدام في الجبال «Hiking»، ومرافق ترفيهية، إضافة إلى خدمات أخرى توفر بيئة سياحية على مستوى عالمي، وسيتم تشييد المشروع وفق أعلى معايير الأمن والسلامة.



«شلالات حتا المستدامة»

أما مشروع «شلالات حتا المستدامة»، الذي ستنفذه الهيئة كذلك، فيشمل استغلال المنحدر للسد العلوي، واستخدامه كشلال طبيعي، واستحداث مجرى مياه بمحاذاة مواقف السيارات أسفل السد، وتطوير المنطقة وتحويلها الى مساحات ترفيهية ومقاه ومطاعم، بحيث يمكن تجميع تلك المياه بنهاية المجرى واعادة تدويرها وضخها الى الجزء العلوي للمنحدر، إضافة إلى تربية الاسماك في مجرى المياه بما يشكل عنصر جذب للأطفال والعائلات.



وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق خلال زيارته أخيراً، خيمة الابتكار في المركز الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي، برنامج «سبيس دي» للفضاء الذي يهدف إلى بناء قدرات الهيئة وتأهيل كادر إماراتي متخصص في مجال استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه.



ويتضمن مشروع «سبيس دي» إطلاق أقمار اصطناعية داعمة للقمر الاصطناعي الرئيسي وسيتم تصنيعها بأيادٍ إماراتية في مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news