«دبي - هيثرو» أكثر المسارات الدولية ازدحاماً في العالم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن مسار الرحلات الجوية بين «دبي»، و«لندن هيثرو»، هو أكثر المسارات الدولية ازدحاماً على مستوى العالم خلال يناير الجاري، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت المؤسسة، في تقريرها الشهري، أن عدد المقاعد على الرحلات المجدولة بين الوجهتين دبي ولندن، وصل إلى أكثر من 190 ألف مقعد خلال يناير الجاري، مقارنة مع 175 ألفاً في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن إطلاق ممر السفر الآمن بين الإمارات والمملكة المتحدة خلال الفترة الأخيرة، انعكس على معدلات الحركة الجوية. وجاء مسار «القاهرة - جدة» في المركز الثاني عالمياً بنحو 154 ألف مقعد، وخط «أورلاندو-سان خوان» في المركز الثالث بنحو 152 ألف مقعد. يشار إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن قائمة أكبر المطارات العالمية، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، أظهرت أن مطار دبي الدولي ضمن الحفاظ على مركزه كأكبر مطار دولي في العالم، للعام السابع على التوالي، في عام 2020 ككل. ووفقاً لآخر البيانات الصادرة عن هيئة دبي للطيران المدني، وصل إجمالي عدد المسافرين في مطار دبي الدولي، خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2020، إلى نحو 24.3 مليون مسافر، فيما سجل المطار نمواً متواصلاً، منذ أبريل الماضي، بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعلى غرار جميع مطارات العالم، تأثرت حركة المسافرين الدوليين بسبب قيود السفر، جراء تفشي الجائحة، إلا أن «دبي الدولي» في طريقه للحفاظ على مركزه الأول كأكبر معبر للنقل الجوي الدولي في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news