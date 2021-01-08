«تنظيم الاتصالات» تطلق «مشورة» لتطوير منصة الأجهزة المعتمدة

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، أمس، «مشورة» لتطوير منصة أجهزة الاتصالات المعتمدة، التي تضم الأجهزة المعتمدة في الدولة، بحيث يمكن للمتعاملين الاطلاع عليها، والتعرف إلى الأجهزة المتوافقة مع المعايير الفنية والتقنية المعتمدة.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات»، أن المنصة تهدف إلى تعريف المتعاملين بالأجهزة التي تم اعتمادها واختبارها للعمل في الدولة بناء على السياسات والتشريعات، كما أنها تساعد الجهات الحكومية والخاصة على التأكد من أن عروض الموردين تحتوي على أجهزة معتمدة من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأضافت أن الهدف من «مشورة» يتمثل في مشاركة مستخدمي أجهزة الاتصالات في تطوير وتحسين المنصة حتى يسهل الوصول إليها من خلال محركات البحث، وتلبي احتياجاتهم في الحصول على أجهزة الاتصالات المعتمدة بسهولة، مشيرة إلى أنها ستحصر جميع الآراء والأفكار وتحللها، لدراسة تطبيقها، والخروج بنتائج تلبي تطلعات المستخدمين في التعرف إلى أجهزة الاتصالات المعتمدة بسهولة.

وأفادت «تنظيم الاتصالات» بأنها مستمرة في تلقي آراء جمهور المستهلكين حتى الـ17 مارس المقبل.

وكانت الهيئة كشفت، في أكتوبر الماضي، عن منصة أجهزة الاتصالات المعتمدة، التي تضم أكثر من 15 ألف جهاز متنوع بين أجهزة هواتف محمولة وكمبيوترات وملحقاتها، وغيرها من الأجهزة التي تستعمل في مجال الاتصالات.

وأشارت إلى أن بإمكان المستهلكين أن يتأكدوا من الأجهزة المعتمدة قبل شراء الجهاز الذي يرغبون في شرائه، وذلك عبر الدخول إلى الصفحة الخاصة بتلك الأجهزة على موقع الهيئة، والتأكد من وجودها، حيث يمكن ذلك من خلال البحث المباشر عن اسم الجهاز أو موديله.

إلزام باعتماد «الهيئة»

ألزمت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات مصنعي ومستوردي وموزعي أجهزة الاتصالات المسجلين بالحصول على اعتماد من الهيئة قبل أن يتم عرضها أو بيعها في الإمارات اعتباراً من مايو الماضي، وذلك لضمان حماية صحة وسلامة سكان الدولة، والتحقق من أن أجهزة الاتصالات لا تسبب ضرراً للعامة أو الموظفين العاملين على شبكات الاتصالات العامة.

كما ألزمت الهيئة المصنع أو المستورد لأجهزة الاتصالات المسجل بتوفير بطاقة بيان المطابقة من الهيئة، أو علامة مطابقة نظام اعتماد النوعية على العلبة الخاصة بجهاز الاتصالات المعتمد بشكل واضح ومقروء وغير قابل للإزالة، قبل عرضه أو بيعه أو توفيره في أسواق الدولة.

- منصة أجهزة الاتصالات المعتمدة في الدولة تضم 15 ألف جهاز متنوع.

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