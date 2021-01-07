يناير دبي.. أضواء مبهرة وأوقات عائلية على أنغام الموسيقى والحفلات

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تنبض دبي بالعديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة التي تتيح تجارب سياحية متنوعة لسكان الإمارة وزوارها وسط إجراءات احترازية، مع بداية العام الجديد، بدءاً من مشاهدة أطول عروض «الدرون الضوئية» في جزيرة «بلوواترز» و«ذا بيتش» مقابل منطقة «جي بي آر»، وسط الألوان الزاهية والأضواء المبهرة التي تزيد من جمال شواطئ الإمارة، وتميّزها بعروض مذهلة تزين سماء دبي وتستمر على مدى 45 يوماً، حتى نهاية يناير الجاري.

وجهة عائلية

وتشكّل أسواق مهرجان دبي للتسوق، التي تُقام في الهواء الطلق، وجهة عائلية مفضلة، حيث يستمتع الجميع بتجربة تسوق جديدة متكاملة، يزيدها الطقس الشتوي اللطيف جمالاً، إضافة إلى التجول وسط المنصات التي تعرض منتجات الباعة وأشغال الحرفيين المحليين، مع فرصة لاختيار الهدايا المناسبة لهذا الموسم، فضلاً عن تذوق المأكولات المختلفة والشهية من شاحنات الطعام المنتشرة في المكان، واختبار أجمل الأوقات العائلية على أنغام موسيقى يؤديها فنانون محليون، مع عروض ترفيهية وفنية حية طوال اليوم.

«فود ديستريكت»

أما الوجهة المثالية لجولة التسوق الأسبوعية، فقد تكون لشراء أفضل أنواع الفواكه والخضراوات من «فود ديستريكت» في «ذي بوينت»، حيث تحصلون على تلك المنتجات وغيرها الكثير مباشرة من المزارعين الإماراتيين كل يوم سبت، حتى بداية شهر رمضان المبارك، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر في الموقع المخصص لها.

«رايب ماركت»

ويعود سوق «رايب ماركت» إلى حيث انطلق من المروج الخضراء في حديقة «أكاديمية شرطة دبي»، حيث تنتظركم تجربة تسوق مميزة مع أجواء الشتاء الرائعة في المدينة، والتجول بين المنصات التي تعرض أعمال الحرفيين، مع فرصة الحصول المنتجات العضوية المحلية، وتذوق الوجبات الشهية المتنوعة، إلى جانب عروض ترفيهية مناسبة لجميع أفراد الأسرة، وأداء موسيقي حي، وعروض تثقيفية تقدمها شرطة دبي، وورش عمل يدوية وجلسات «يوغا» مجانية.

حديقة

وخلال الشهر الجاري يمكن الاستمتاع بالأجواء الشتوية الرائعة في حديقة زعبيل، في قلب مدينة دبي، حتى 15 يناير الجاري، فالكثير من اللحظات الرائعة يتاح للعائلات وسط المساحات الخضراء، فيما يستمتع الأطفال بالأنشطة الترفيهية المختلفة.

سباقات

وبإمكان محبي الرياضة بدء العام الجديد مع الحيوية، من خلال المشاركة في سلسلة سباقات «سوبر سبورتس نايت رن» في دبي، حيث ينطلق السباق الرابع من هذه السلسلة، غداً، فوق المروج الخضراء في «ميدان»، حيث يناسب السباق جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، وفيما يحتل التراث موقعاً رئيساً ضمن برنامج الرياضات المائية الشتوية في دبي، تأتي «بطولة دبي للألواح الطائرة» لتضخ جرعة كبيرة من الحماسة، وتقدم شكلاً حديثاً من الألعاب الرياضية المائية.

ويمكن حجز الأماكن على طول الخط الساحلي للشاطئ، الكائن خلف «سنسيت مول»، للاستمتاع بمشاهدة مجريات هذه المنافسة يومَي 15 و16 يناير.

صيد أسماك

كما يمكن اختبار أوقات مشوقة، ومتابعة أحداث «بطولة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك والقوارب الكهربائية»، التي تشكل محطة جذابة ومليئة بالحيوية ضمن منافسات الرياضات المائية، التي ينظمها «نادي دبي الدولي للرياضات البحرية»، ومشاهدة زوارق «الكاياك» التي يتمّ التحكم فيها يدوياً وهي تبحر بسلاسة فوق المياه، بين 21 و23 يناير.

حفلات

وتشهد دبي أيضاً الحفلات الفنية التي يحييها فنانون محليون وعالميون، فإذا كنتم ترغبون في قضاء سهرة مميزة بأجوائها الموسيقية العربية، فلا تفوتوا الحفل الحي الذي تحييه عضو لجنة التحكيم في برنامج «أرابز غوت تالنت»، نجوى كرم، وماجد المهندس، في 15 يناير.

سينما

تعد سينما عقيل الوجهة الثقافية الأولى والدائمة في دبي بـ«السركال أفنيو»، فأنتم على موعد مع عرض فيلم «المرشحة المثالية»، الذي جرى ترشيحه عن السعودية لفئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92، فبعدما واجهت شابة سعودية الكثير من العقبات في تحقيق أحلامها، أطلقت حملة مفاجئة لترشيحها إلى الانتخابات المحلية في مدينتها، بهدف كسر التقاليد، فيما يعزز المخرج والمنتج السينمائي السوداني، صهيب قسم الباري، رؤيته الثقافية ووجهة نظره الفنية - السياسية، في فيلمه التوثيقي المميز الذي يحمل عنوان «الحديث عن الأشجار»، كما يعرض صهيب تفاصيل تاريخ السينما السودانية، ويسلط الضوء على النضال الفني المتواصل سعياً إلى إحياء دورها.

دبي تحتضن العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة.

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