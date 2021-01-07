1.177 تريليون درهم تداولات «دبي للذهب والسلع» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن تحقيقها أداء قوياً خلال العام الماضي، مسجلة أحجام تداولات بلغت 12.73 مليون عقد، بإجمالي 320.69 مليار دولار (1.177 تريليون درهم).

وأوضحت البورصة في بيان، أنها سجلت كذلك معدل اهتمام سنوي مفتوحاً بواقع 220 ألفاً و504 عقود في عام 2020، حيث يشير معدل الاهتمام المفتوح إلى إجمالي عدد العقود غير المسوّاة في نهاية يوم التداول، وهو مؤشر قوي على نجاح أي بورصة.

وأضافت أنه فضلاً عن ذلك، كان الجنيه الإسترليني المنتج الأفضل أداء بين منتجات «دبي للذهب والسلع» خلال العام الماضي، مع تداول أكثر من 260 ألف عقد بارتفاع نسبته 4.69.% على أساس سنوي، فيما ارتفع معدل الاهتمام المفتوح بنسبة جاوزت 3.8% خلال الفترة نفسها.

وأشارت «دبي للذهب والسلع» إلى أنها أطلقت منتجات حققت أداءً قوياً، أبرزها العقود الآجلة الأسبوعية للروبية الهندية مقابل الدولار الأميركي، والعقود الآجلة المتجددة لثلاث عملات أجنبية هي اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي، لافتة إلى أن تلك المنتجات تواصل تسجيل نمو قوي، في دليل يؤكد زيادة الطلب على مثل هذه المنتجات المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن «جائحة (كوفيد-19) فرضت تحديات جمّة على العديد من القطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم، وانطلاقاً من هذا الواقع، يسرّنا أن نعلن أننا تمكنا من إبقاء البورصة مفتوحة خلال عام 2020 وواصلنا توفير الخدمات لأعضائنا والمشاركين في السوق خلال فترة حرجة للغاية». وأضاف: «علاوة على ذلك، نحن فخورون بتمكننا من إطلاق منتجات جديدة حققت أداء استثنائياً في السوق، إضافة إلى ترسيخ شراكاتنا وتعزيز قدراتنا بشكل عام».

وتابع ميل: «مع دخولنا عام 2021، نلاحظ أن المستثمرين في الأسواق بدأوا يستعيدون الثقة وأصبحوا أكثر تقبلاً للمخاطر بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتمديد ساعات العمل في المصارف الهندية، وكذلك إبرام الاتفاق النهائي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».

وأكد أن البورصة ستواصل التركيز على تطوير عروضها العالية القيمة من خلال تزويد المستثمرين في السوق بأفضل آليات الحماية والتحوط الممكنة، إلى جانب تنمية قاعدة أعضائها.

منتجات جديدة

أفادت بورصة دبي للذهب والسلع، بأنها ستطلق قريباً بعد الحصول على الموافقات اللازمة، عقد الذهب المصغر بحجم 10 غرامات لاستكمال منتجاتها من المعادن الثمينة، مثل عقود الذهب والفضة المتوافقة مع الشريعة، والتي لاتزال تستقطب اهتماماً قوياً من المستثمرين. كما تتطلع البورصة لإطلاق عقد الروبية الباكستانية قريباً، لتكون بذلك أول بورصة مرخصة تدرج هذا العقد على مستوى العالم.

220.5

ألف عقد معدل الاهتمام المفتوح العام الماضي.

البورصة أطلقت منتجات حققت أداءً قوياً منها العقود الآجلة الأسبوعية للروبية الهندية.

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