حملة صيانة تشمل 315 سيارة «شفروليه» و«جي إم سي»

المصدر: عبير عبدالحليم -أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملات صيانة تشمل 315 سيارة «جي إم سي سييرا» موديلات 2019-2020، و«جي إم سي يوكون» موديل 2021، و«شفروليه سيلفرادو» موديلات 2019 -2021، و«شفروليه تاهو» موديل 2021، و«شفروليه سوبرمان» موديل 2021، وذلك لإصلاح عيوب تصنيعية بالتعاون مع وكيلي السيارة في الدولة، «الكندي للسيارات» و«بن حمودة للسيارات».

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته، أمس، أن الاستدعاء يرجع الى أن شركة «جنرال موتورز» أفادت بأن الأقواس الخاصة بحزام الأمان للمقعد الأمامي الوسطي في تلك المركبات قد تكون غير محكمة التثبيت على هيكل المقعد، وقد يسمع الركاب صوت فرقعة أو قد يلاحظ أن حزام أمان المقعد في الموضع الوسطي للصف الأول رخو أو منفصل عن هيكل المقعد، ما قد يزيد من مخاطر إصابة الراكب في حال وقوع حادث تصادم، أو في حالة الكبح أثناء السير بسرعة عالية، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر إصابة السائق في حال حدوث تصادم.

وأضافت الوزارة أن وكيلي السيارات المشمولة بالحملة سيقومان بفحص أقواس حزام الأمان للمقعد الوسطي بالصف الأول من الجهتين اليمنى واليسرى، وإعادة تثبيتها إن تطلب الأمر.

وأشارت إلى أنه يتعين على العملاء الذين يمتلكون سيارات من هذه الطرز توقع اتصال من وكيل «جنرال موتورز» داخل الدولة، لتحديد موعد استقبال سياراتهم لإجراء الإصلاح والفحص اللازم للسيارات المتأثرة في الإمارات، والتعديلات المطلوبة، على أن يتم إجراء الإصلاحات مجاناً.

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