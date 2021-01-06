"إعمار" تبيع "العنوان سكاي فيو" بـ 750 مليون درهم

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت شركة إعمار العقارية، في بيان لسوق دبي المالي، بأنها تنازلت عن كل حصصها في إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة "ASV Group Limited"، المالكة لفندق "سكاي فيو".

وجاء البيان التوضيحي من الشركة بعد تسريب معلومات من الشركة بأن صندوقاً أوروبياً اشترى فندق "العنوان سكاي فيو" الواقع في برجي "سكاي فيو" وسط مدينة دبي قبالة برج خليفة، مقابل 750 مليون درهم، وهو ما أكدته "إعمار" في بيانها.

ووفقاً للبيان كشفت "إعمار" أن الأثر الصافي على المركز المالي هو زيادة بالأصول بنحو 50 مليون درهم خلال الربع الرابع من العام الماضي، مشيرة إلى أن عملية البيع تتماشى مع استراتيجية الأصول الخفيفة في ما يخص أصول الضيافة التي تملكها الشركة.

ويضمّ الفندق 169 غرفة، موزعة على الطبقات العليا في "سكاي فيو" الذي يتألف من برجين يرتبطان عبر جسر "سكاي بريدج" العلوي الشهير بمسبح "إنفينيتي" بطوله البالغ 70 متراً.

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