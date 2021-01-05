«مطارات دبي» تشكّل ممراً لوجيستياً لتوزيع لقاحات «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، وشركة مطار «جي إم آر - حيدر آباد»، أمس، عن تشكيل ممر لوجيستي لتوزيع لقاحات «كوفيد-19» على نطاق عالمي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، فإن من شأن هذا الممر أن يوفر طاقة استيعابية للتعامل بسلاسة مع ما يصل إلى 300 طن من اللقاحات يومياً، حيث تعد مؤسسة مطارات دبي موطناً لنحو 88 شركة طيران عالمية، بما في ذلك «طيران الإمارات»، و12 وكيل شحن دولياً، و400 وكيل محلي وإقليمي للشحن، ولديها شراكة مع «دناتا للشحن».

يأتي هذا الإعلان غداة إضفاء الطابع الرسمي، أخيراً، على اتفاقية تم التوصل إليها بين الفريقين، بعد أشهر من التحضيرات من قبل الكيانين لتصميم وتشكيل حل لوجيستي متكامل وسلس للقاحات كبار صانعي اللقاحات في الهند مع أسواق حول العالم، حيث يربط ممر «مطار حيدر آباد - مطار دبي الدولي» وذلك عبر مركز الشحن البالغ التطور في دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث، إنه «من المتوقع في الأشهر المقبلة حدوث طفرة لجهة الطلب على التوزيع العالمي الكفوء والآمن والموثوق لكميات كبيرة من لقاحات (كوفيد-19)، وبصفتنا المركز المتفوق على المستوى العالمي، فقد أردنا أن نكون مستعدين للاستجابة مع هذا الطلب».

وأضاف: «تأتي شراكتنا مع شركة (مطار جي إم آر- حيدر آباد) بتوقيت مناسب تماماً، في ظل دخول السباق العالمي لتطوير اللقاحات مرحلته النهائية».

من جهته، قال المدير التنفيذي وكبير مسؤولي الابتكار في مؤسسة مطارات «جي إم آر»، إس جي كيه كيشور، إن «تعاوننا مع مؤسسة مطارات دبي سيلعب دوراً رئيساً في تمكين الشحن الآمن والكفوء للقاحات (كوفيد-19)، من وإلى حيدر آباد».

بدوره، قال نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، نبيل سلطان: «يسر (الإمارات للشحن الجوي) دعم مبادرة ممر توزيع اللقاحات بين (مطارات دبي) وحيدر آباد، ما سيسهل كثيراً النقل السريع والآمن للقاحات (كوفيد-19)، من حيدر آباد إلى دبي، ومنها إلى مختلف مناطق العالم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news