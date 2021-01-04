«اتصالات» توفر خدمات الـ «واي فاي» المدارة والحلول الشبكية

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة «اتصالات»، أمس، عن تعاونها مع شركة «أروبا»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «هيوليت - باكارد العالمية»، لتزويد خدمات الـ«واي فاي» المدارة والحلول الشبكية إلى عملائها في دولة الإمارات، بما في ذلك التحليلات المتطورة التي تشمل قطاعات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والضيافة.

وتغطي هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة «أروبا»، المنصة المركزية المستضافة محلياً في مراكز البيانات التابعة لـ«اتصالات»، التي تسهم في تأمين خصوصية البيانات وتطوير تجارب المستخدمين.

وتزود هذه المنصة أيضاً لوحة مخصّصة لإدارة الشبكات والتحليلات المتطورة لشبكة الـ«واي فاي» وأدوات التعاملات المالية. كما تعاقدت «اتصالات» في إطار هذه الشراكة مع شركة (CADD Emirates) لتزويد خدمات دمج النظم والدعم الفني.

ويُتاح لعملاء «اتصالات» الاستفادة من السرعة العالية للشبكة، والتغطية الواسعة للشبكة اللاسلكية، والدعم المرتبط بتقنية إنترنت الأشياء، والحماية السيبرانية الشاملة، وغيرها من المزايا التي تقدمها للعملاء بواسطة أحدث الأجهزة والمعدات وأدوات تقييم تجارب العملاء، وغيرها من الحلول. وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «مجموعة اتصالات»، سلفادور أنجلادا: «يسرنا تقديم خدمات شركة (أروبا) إلى عملائنا، حيث تستكمل هذه الخدمات ما نقدمه من حلول الـ(واي فاي) السحابية وشبكات الاتصال المصممة لتوفير السرعات العالية من الاتصال، بزمن استجابة منخفض، وبحماية إلكترونية تامة».

من جهته، قال المدير العام لشركة «هيوليت - باكارد إنتربرايز» في الإمارات، أحمد الخلافي، إنه «من خلال هذه الشراكة يمكننا معاً توفير باقة متميزة من الحلول المصمّمة لمساندة قطاع الأعمال في الإمارات أثناء رحلة التحول إلى النماذج السحابية لتكنولوجيا المعلومات التي تتسم بالمرونة والكفاءة».

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