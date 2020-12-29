المصدر: إعداد: أزاد عيشو

الادخار مسألة ضرورية، بدءاً من الادخار لحالات الطوارئ أو التخطيط للاستثمار بشكل منتظم بهدف توظيف الأموال والاستفادة منها. وتتمثل أبرز أنواع منتجات الادخار المتوافرة في:

• حسابات توفير الودائع المتكررة التي تساعد على ادخار مبلغ معيّن كلّ شهر، وهذا النوع مثالي للأفراد الذين يودّون تحقيق هدف مالي في المدى القريب.

• حسابات التوفير المرتبطة باستثمارات، وتنشأ عندما يتم إيداع جزء من المدخرات في صندوق استثماري مرتبط بالحساب.

• حسابات توفير الودائع الثابتة التي تسمح باقتطاع قيمة محددة مسبقاً من حساب جارٍ، وتحويله إلى حساب توفير على أساس شهري.

• حسابات التوفير العائلي التي تسمح بالادخار للأهداف العائلية البعيدة المدى، مثل تعليم الأطفال، أو شراء منزل.

• حسابات الاستثمار في الذهب التي تسمح بتحويل جزء من المدخرات إلى استثمارات في الذهب.

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