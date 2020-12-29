«اتصالات» تطبّق تقنية «بلوك تشين» في الموارد البشرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة اتصالات»، أمس، عن مبادرة جديدة، تهدف إلى تمكين موظفيها وإسعادهم، من خلال دمج تقنية «بلوك تشين» في عمليات الموارد البشرية، لتصبح بذلك الأولى بالمنطقة في تطبيق هذه التقنية في هذا المجال.

وأفادت بأن تطبيق التقنية يأتي بالشراكة مع «Chaintrail.com»، لتتيح «اتصالات» بموجب ذلك لموظفيها إمكانية الوصول إلى رسائل الموارد البشرية، وحماية بياناتهم، وإتاحتها لهم بمرونة تامة.وأفادت الرئيسة التنفيذية للموارد البشرية في «مجموعة اتصالات»، دينا علي المنصوري، بأن تطبيق «بلوك تشين» في الموارد البشرية يؤدي إلى ضمان تحكم الموظف بالبيانات الخاصة به بخصوصية وأمان، والوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان.

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