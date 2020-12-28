نظام إلزامي لمنتجات الحماية الصحية الشخصية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طوّرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، نظاماً وطنياً لمنتجات الحماية الصحية الشخصية، يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يحدد خصائص فنية لتصنيع أقنعة الوجه، والقفازات الواقية والطبية، وواقيات العيون، والملابس، والمعقمات، والمطهرات الكيميائية، بصورة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن من المقرر أن يدخل النظام المعتمد من مجلس الوزراء حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2021، وسيضمن توفير أعلى معايير الجودة للمنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات، ويمنع وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، كما يعد بمثابة دعم ومساندة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للجهود الوطنية في مواجهة الجوائح والفيروسات والأوبئة، والحد من انتشارها.

وأكد رئيس دائرة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبدالله عبدالقادر المعيني، أن مشروع النظام الإماراتي لمنتجات الحماية الصحية، سيكون إلزامي التطبيق، ويحدد بوضوح الخصائص الفنية لهذه المنتجات طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولدعم الكوادر الطبية في القطاع الصحي الإماراتي.

وشرح أن النظام تضمن المنتجات الأساسية المستخدمة في القطاع الطبي، وتشمل أقنعة الوجه بأنواعها المختلفة، والقفازات الواقية والطبية، وواقيات العيون الشخصية، والملابس الواقية، والمعقمات والمطهرات الكيميائية، التي تهدف إلى منع العدوى، والحد من انتقالها.

واعتبر المعيني أن من شأن النظام أن يضمن ضبط جودة المنتجات المتداولة في أسواق دولة الإمارات، وسيمنع وجود منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية، فيما تم تطويره بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع شركاء الوزارة، ضمن سياق تكامل الجهود الوطنية.

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