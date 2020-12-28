«طيران الإمارات» تعيّن 5 مواطنين في مواقع رئيسة عبر شبكتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» عن تعيينات وتنقلات في أوساط فريقها للعمليات التجارية، شملت مركزها في دبي، وعدداً من الأسواق الرئيسة في الشرق الأقصى وغرب آسيا وإفريقيا.

وبموجب التغييرات، فقد تولى خمسة مديرين تجاريين مواطنين من ذوي الخبرة، مواقع رئيسة عبر شبكة «طيران الإمارات»، لدعم استراتيجياتها التجارية، في وقت تتعامل «الناقلة» مع ديناميكيات السوق المتغيرة، وتعمل للتغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة.

وأكدت «طيران الإمارات» أن التنقلات تجسد الدور المهم للكوادر الوطنية الإماراتية، ضمن فريق العمليات التجارية العالمي، وذلك بفضل برامج التدريب والتطوير التي توفرها لهم «طيران الإمارات».

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، في بيان، أمس: «بينما تواصل (طيران الإمارات) العمل في ظل هذه الظروف الصعبة، فإننا نعمل على زيادة تركيزنا ووضع إداريين مؤهلين يتمتعون بخبرات واسعة، للمساعدة في تعزيز المبادرات التجارية التي تحفز الطلب، وتعظّم الإيرادات وتحسّن الأداء».

وعبّر كاظم عن فخره بالمديرين المواطنين الذين يتمتعون بالخبرات والمهارات لدعم عمليات الشركة التجارية في هذه الظروف الحرجة، وقال: «نواصل العمل لبناء زخم مستدام، واستعادة شبكة خطوطنا وتكثيف عملياتنا لوضع ناقلتنا على درب التعافي القوي».

وبحسب الشركة، ستسري التعيينات الجديدة اعتباراً من الأول من يناير2021، وشملت: مدير «طيران الإمارات» في اليابان حالياً، سالم غانم المري، الذي سيعود للعمل في دائرة التخطيط الاستراتيجي بالمقر الرئيس في دبي، ومدير «طيران الإمارات» في تايوان حالياً، جبر محمد، الذي سيتولى إدارة العمليات التجارية في الفلبين، ومدير «طيران الإمارات» في بنغلاديش حالياً، سعيد عبدالله ميران، الذي سيتولى إدارة العمليات التجارية في هونغ كونغ.

كما شملت التعيينات سلطان الريامي الذي يشغل حالياً مدير «محطة»، وسيتولى إدارة العمليات التجارية في تايوان، والمدير التجاري محمد الحمادي، الذي سيتولى إدارة العمليات التجارية في بنغلاديش.

وإضافة إلى تنقلات المديرين المواطنين، سيتولى العديد من المديرين التجاريين في إفريقيا وجنوب شرق آسيا القيام بأدوار جديدة أو أكثر شمولاً، إذ سيتولى مدير «طيران الإمارات» في الفلبين حالياً، ساتيش سيثي، إدارة العمليات التجارية في اليابان، كما سيصبح مدير عام غرب إفريقيا حالياً، أفضل بارامبل، مديراً عاماً في جنوب إفريقيا.

وسيتولى مدير «طيران الإمارات» في ساحل العاج حالياً، باولوس ليفيس، إدارة العمليات التجارية في نيجيريا، كما سيتولى مدير «طيران الإمارات» في السنغال حالياً، كريستوفر ليلوب، إدارة العمليات التجارية في كينيا.

وستتوسع مهام مديرة «طيران الإمارات» في غانا حالياً، كاترين ويسلي، لتغطي إدارة العمليات التجارية في ساحل العاج أيضاً، كما ستتوسع مهام مدير «طيران الإمارات» في غينيا حالياً، أربيت بيل، لتغطي إدارة العمليات التجارية في السنغال أيضاً.

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