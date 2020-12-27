1.58 مليون مسافر في «دبي الدولي» خلال نوفمبر 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي، خلال نوفمبر الماضي، وصل إلى مليون و585 ألفاً و461 مسافراً، مقارنة بنحو 1.46 مليون مسافر في أكتوبر السابق عليه، بنسبة نمو جاوزت 8%.

ووفقاً لبيانات حصلت «الإمارات اليوم» عليها، فقد وصل إجمالي عدد المسافرين خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2020، إلى نحو 24.3 مليون مسافر، فيما سجل «دبي الدولي» نمواً متواصلاً، منذ أبريل الماضي، بعد فترة الإغلاق بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعلى غرار جميع مطارات العالم، فقد تأثرت حركة المسافرين الدوليين، بسبب قيود السفر، جراء تفشي الجائحة.

وأظهرت بيانات الهيئة نمواً كبيراً في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال نوفمبر بنسبة بلغت نحو 200% مقارنة مع يوليو 2020 عندما تم استئناف الحركة، وتطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على صحة وسلامة الزوّار والمجتمعات.

أمّا بالنسبة لحركة الشحن، فقد وصل حجم الشحنات الجوية عبر مطار دبي الدولي في نوفمبر 2020 إلى 177 ألفاً و848 طناً.

في ما وصل إجمالي حجم الشحن الجوي عبر المطار خلال الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2020 إلى نحو 1.65 مليون طن، مقابل 180 ألفاً و862 طناً عبر مطار آل مكتوم الدولي خلال الفترة نفسها.

حركة الرحلات الجوية

وصل عدد حركة الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي إلى 16 ألفاً و255 حركة خلال نوفمبر، فيما وصل الإجمالي خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2020 إلى 166 ألفاً و622 حركة، مقابل 24 ألفاً و351 حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

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