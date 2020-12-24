«تبريد» تستحوذ على شركتين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن استحواذها على شركتي «السعديات كولينغ»، التي تمتلك أغلبيتها شركة الدار العقارية، و«السعديات لتبريد المناطق ــ شركة الشخص الواحد»، المملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، في اتفاقية قيمتها 963 مليون درهم.

وبموجب الاتفاقية ستوفر «تبريد» خدماتها لبعض أرقى المشروعات في أبوظبي، بما في ذلك «متحف اللوفر أبوظبي»، جامعة نيويورك أبوظبي، ومنارة السعديات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، بدر سعيد اللمكي: «نواصل تسريع مسار النمو وترسيخ مكانتنا في دولة الإمارات»، مؤكداً أن الشركة تتمتع بوضع جيد من الناحيتين المالية والتشغيلية، لمواصلة الاستفادة من المزيد من فرص النمو في سوق دولة الإمارات وخارجها.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، طلال الذيابي، إن الاتفاقية تعكس الالتزام بتوطيد علاقة «الدار» الطويلة مع «تبريد»، إذ إنها ستعود بالفائدة على كلا الطرفين.

وأضاف: «تتميز استراتيجيتنا الخاصة بالتخارج من أصولنا الاستثمارية، بكونها توفر قيمة مجزية لمصلحة مساهمي (الدار)، كما تقدم مثالاً واضحاً على التزامنا بتحقيق أفضل العائدات على استثماراتهم»، مؤكداً أن «الدار» تنتهج رؤية واضحة في الاستحواذ على الأصول ذات الإمكانات الواعدة، كما تتبنّى استراتيجية فعّالة في إدارة الأصول وإعادة تدوير رأس المال، واستثماره لمواصلة مسيرة نموّها المستقبلية.

يُشار إلى أن «تبريد» أعلنت في وقت سابق من العام الجاري أنها تمكنت من جمع 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم) عبر طرح سندات جديدة لمدة سبع سنوات بنسبة 2.5%، وهو الأمر الذي سيدعم إغلاق الصفقة.

محفظة مشروعات «تبريد»

ستشمل محفظة مشروعات «تبريد»، بعد الاتفاقية كلاً من: متحف اللوفر أبوظبي، جامعة نيويورك، فنادق جزيرة السعديات، برج خليفة، دبي مول، مسرح أوبرا دبي، أبراج الاتحاد، جزيرة ياس، مقر الدار الرئيسي، مركز أبوظبي التجاري العالمي، كليفلاند كلينك أبوظبي، مسجد الشيخ زايد الكبير، مرفأ البحرين المالي، واحة المعرفة في مسقط، ومشروع جبل عمر في مكة المكرمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news