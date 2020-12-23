بدءاً من يناير.. منع بيع ونقل وتخزين وحيازة تبغ «الأرجيلة» دون طابع ضريبي رقمي

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه ابتداءً من تاريخ الأول من يناير 2021 لن يُسمح بتوريد أو نقل أو تخزين أو حيازة أي من منتجات تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر، التي تسخن كهربائياً في دولة الإمارات، ما لم تحمل الطابع الضريبي الرقمي.

وحثت الهيئة المعنيين بالقرار من مورّدين ومصنعين محليين على الامتثال للقرار بالتأكد من أن تحمل منتجاتهم من تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر، التي تسخن كهربائياً، الطابع الضريبي والتأكد من خلو السوق منها لتجنب المخالفات المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتباراً من بداية مارس الماضي تم منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر، التي تسخن كهربائياً، غير المُعَرَّفَة بـ«الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، وذلك بعد التطبيق الناجح للمرحلة الأولى للنظام التي تم بموجبها منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية اعتباراً من بداية أغسطس 2019.

ويساعد هذا النظام على تحسين قدرة الهيئة الاتحادية للضرائب على تحصيل الضرائب الانتقائية على تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً في الدولة، بعد استيرادها أو تصنيعها محلياً والرقابة عليها، إضافة إلى تمكين الجهات المعنية من تحليل وتدقيق سلسلة التوريد لرصد تجارة منتجات التبغ غير المشروعة بشكل أفضل.

وأوضحت الهيئة أن النظام يسهل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها، ومكافحة الغش التجاري، فيتم تثبيت «الطوابع الضريبية الرقمية» على عبوات منتجات التبغ وتسجيلها في قاعدة بيانات الهيئة، فتتضمن الطوابع الضريبية الرقمية معلومات مسجلة إلكترونياً، يمكن قراءتها بجهاز خاص، يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة الانتقائية على التبغ ومنتجاته المتداولة محلياً.

وأشارت الهيئة إلى أن النظام يعمل وفقاً لآلية محددة ومدروسة، حيث تتضمن الطوابع الضريبية الرقمية «العلامات المميزة»، مزايا للحدّ من التجارة بمنتجات التبغ غير المشروعة، وعند إجراء الطلب لهذه الطوابع سيتم إرسالها إلى المصنع ليتم وضعها بشكل فردي، حيث سيتم تتبع كل علبة إلى منفذ الدخول إلى الدولة، مع تقديم المورد لنموذج التصريح، ومن ثم سيتم دفع رسوم الطوابع الضريبية عند قيام المورّدين بطلبها، وبهذا ستكون جميع الطوابع الضريبية مسجلة، وسيتم تتبعها من خلال قاعدة بيانات مركزية.

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