«نور للتكافل» تطلق خطة ادخار رقمية عبر الهاتف الذكي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم







عقدت «شركة نور للتكافل» العاملة في مجال التأمين الإسلامي، شراكة مع شركة «Algofy.ai Limited» للتكنولوجيا العاملة في مجال الحلول والخدمات التأمينية الرقمية، لإطلاق «خطة ادخار رقمية بالكامل» فريدة من نوعها.

وأفاد بيان صدر اليوم، بأن خطة «ادخار بلس» (Bliss Savings) ستتيح للمتعاملين تجربة رقمية متكاملة فريدة من نوعها، لافتاً إلى أن هذه الخدمة، ستتوافر بدءاً من تقديم الطلب وحتى إنجاز الخدمة، لتصبح إمكانية الوصول إلى جميع المعلومات من خلال الهاتف الذكي دون الحاجة إلى الاحتفاظ بالمعاملات الورقية المطلوبة، أو زيارة الفروع، أو التواصل المباشر مع الوكلاء، وهو ما يحقق بيئة اقتصادية رقمية.

وأكد البيان أن هذه الخطة تسهم في طمأنة مواطني الدولة والمقيمين حول مستقبلهم المالي للتقاعد، وتعليم أولادهم وصناديق الطوارئ الخاصة بـ«كوفيد-19»، وغيرها من الأهداف المالية المتوسطة الى طويلة الأجل، من خلال شراء خطة أو أكثر للتكافل العائلي، و«خطة الادخار»، مع التحكم الكامل ووضوح الرؤية لاستثماراتهم وأدائها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«دار التكافل» الشركة القابضة المالكة لـ«نور للتكافل»، راجيش سيثي، إن «نور للتكافل» ملتزمة بتوفير الحماية وراحة البال لكل المواطنين و المقيمين في الدولة، مؤكداً ابتكار المزيد وتوفير أفضل الحلول من أجل ضمان تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين وتحقيق أهدافهم المالية.

ووفقاً للبيان، تشمل المزايا الرئيسية لخطة الادخار: مساهمة شهرية منخفضة (ابتداءً من 500 درهم في الشهر)، وإدارة الأموال باحترافية من قبل واحدة من أكبر شركات الاستشارات المالية في العالم، فضلاً عن القدرة على تغيير الخطة المحددة من خلال التطبيق من دون الحاجة إلى زيارة الفرع وإجراء أي مكالمات هاتفية، وإمكانية استمرار المشترك في وثيقة التأمين حتى بعد مغادرة دولة الإمارات، عن طريق تحديث تطبيقه ببطاقة ائتمان/خصم سارية المفعول، وعدم وجودرسوم إلغاء بعد مرور خمس سنوات، مع رسم ثابت بنسبة 5% في حال الإلغاء خلال أول خمس سنوات.



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