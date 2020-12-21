قصــــة برج.. «بارك لين».. برج متعدد الاستخدامات بفندق

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «بارك لين» برجاً متعدد الاستخدامات فعلياً، فهو سكني تجاري، ويضم فندق «تماني» في الطابق 20. يقع البرج في منطقة الخليج التجاري، التي تضم أهم المباني البرجية، وهو من تطوير شركة «كي إم» العقارية، بالتعاون مع «شركة تيري فاريل وشركاه».

يضم البرج شققاً سكنية ومكاتب تجارية، ويعتبر خياراً مميزاً للباحثين عن شقق للإيجار في «الخليج التجاري»، إذ يقع بالقرب من مرافق ترفيهية ومحال تجارية عدة، ومعالم مثل قناة دبي المائية.

يشتمل «بارك لين» على 208 وحدات تجارية وسكنية تقع في الجانب الشرقي من البرج، بينما يضم الجانب الغربي وحدات سكنية تتكون من أجنحة فندقية.

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