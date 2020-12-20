الدورة 17 من معرض دبي للطيران تنطلق في نوفمبر 2021

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت الجهات المنظمة لمعرض دبي للطيران عن تنظيم الدورة السابعة عشر من المعرض خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر2021 في مطار آل مكتوم الدولي وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويعد المعرض الذي يشارك في تنظيمه عدد من الهيآت الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة وواحدا من أكثر المعارض نجاحاً على مستوى العالم وسينظم بشكل مباشر وبحضور شخصي وسيسلط الضوء على الدور الريادي لإمارة دبي في التصدي لجائحة كوفيد-19 من خلال تطبيقها لأعلى معايير السلامة العالمية والمتبعة في الإمارة فيما سيجمع أبرز الخبراء من الطيران التجاري وطيران الأعمال وقطاع الدفاع والعسكري والخبراء المتخصصين في التصميم الداخلي للطائرات وإدارة الحركة الجوية والصيانة والإصلاح /MRO/ والشحن الجوي والفضائي وذلك لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران العالمية.



وقال تيم هويس مدير "تارسوس إف أند إي" إن الدورة القادمة من معرض دبي للطيران 2021 تتميز بعرضها لأخر التطورات التي شهدها قطاع صناعة الطيران والتسارع للرقمنة الناجمة عن الوباء والتي طالت تداعياته القطاع بأكمله حيث يجمع الحدث الدولي منظومة الفضاء بأكملها ويعرض أحدث التقنيات والابتكارات وهو المنصة الشاملة والمثلى للتأكيد على ضرورة قطاعات الطيران والفضاء بالنسبة لاقتصادات العالم فضلاً عن فرص النمو والتنمية التي يمكن تحقيقها في المستقبل".

وأضاف أنه سيكون هناك مركز "فيزتا" الجديد الخاص بالشركات الناشئة من الدول الشرقية والغربية كجزء من معرض الطيران والذي سيمنح الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى برامج الإرشاد وفرص للقاء مع العديد من صناع القرار والمستثمرين المصنفين عالميا لإطلاق شركاتهم الناشئة وتنميتها وتوسيع عملياتها ففي عام 2019 بلغ الاستثمار في الشركات الناشئة ضمن صناعة الطيران ما يقرب من مليار دولار.



ويعمل معرض دبي للطيران وبالتنسيق مع مجلس تسويق خدمات الدفاع /DSMC/ إلى إطلاق مجلس استشاري جديد يهدف إلى دعم المعرض والصناعة بشكل عام في المنطقة. وسيركز المجلس الاستشاري على مجموعة من الموضوعات بما في ذلك غرس الثقة في مجال الطيران خلال فترة ما بعد الوباء وتطوير المواهب والمهارات ودعم الجيل القادم من النساء في مجال الطيران كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول المجلس خلال الأشهر المقبلة.

وقال بدر سليم سلطان العلماء رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار وعضو في المجلس الاستشاري، إن معرض دبي للطيران يعد منصة رئيسية يبحث من خلاله خبراء الطيران كافة مجالات الصناعة وذلك بهدف تسهيل التجارة العالمية وتحليل مستقبل الصناعة ويلعب التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة دورا أساسيا في القطاع حيث نتوقع أن تساهم بشكل مباشر في عملية التعافي المستقبلي للصناعة".

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