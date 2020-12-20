طائرة "الإمارات A380" إلى ساو باولو لتلبية الطلب الموسمي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تشغل طائرتها A380 لخدمة رحلاتها على خط دبي- ساو باولو من 9 حتى 30 يناير 2021. وسوف توفر الناقلة 4 رحلات أسبوعياً إلى الوجهة البرازيلية بالطائرة ذات الطابقين تلبية للطلب القوي على السفر.



وساو باولو هي الوجهة الأولى في أميركا الجنوبية التي تعيد طيران الإمارات تشغيل الإيرباص A380 لخدمة رحلاتها إليها بعد التوقف المؤقت لرحلات الركاب بسبب جائحة "كوفيد-19" في مارس 2020. واستأنفت الناقلة خدمة الوجهة البرازيلية في أغسطس 2020 باستخدام البوينغ 777-300ER.



ويستمتع المسافرون من وإلى البرازيل على رحلات طيران الإمارات خلال شهر يناير بتجربة طائرة الـA380 المتميزة. وتوفر الطائرة العملاقة مقصورات فسيحة ومريحة ومنتجات وخدمات لا مثيل لها، بما في ذلك حمّام الشاور سبا والصالون الجوي، مع اتخاذ تدابير إضافية لحماية صحة وسلامة العملاء.



وكانت طيران الإمارات قد أعادت الناقلة أيضاً في أوائل نوفمبر الفائت، خدمتها المميزة لتناول الطعام في جميع الدرجات مع مراعاة بروتوكولات النظافة الصارمة. ويمكن للعملاء الآن الاستمتاع بوجبات من عدة أطباق ومشروبات متنوعة. كما يواصل نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية إضافة محتوى جديد كل شهر، ويوفر حالياً أكثر من 4500 قناة منوعة، مرئية ومسموعة.



وفي عام 2019، استقبلت دبي 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية. وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم "السفر الآمن" SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالمي WTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

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