"تواصل" تطبيق إماراتي يوفر مكالمات مجانية ومزايا متعددة

المصدر: أبوظبي- الامارات اليوم

أعلن مؤخراً عن إطلاق الإصدار التجريبي لتطبيق تواصل TawasalSuperapp في أبوظبي. ويعد تطبيق " تواصلTawasal " آمناً للمراسلات ومتعدد الأغراض و يُعنى بمختلف الأنشطة الحياتية الرقمية، ويقدم مكالمات فيديو ومكالمات صوتية مجانية، إضافة إلى المراسلات النصية، المؤتمرات المرئية، والروبوتات التفاعلية والخدمات الحياتية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

ويقدم تطبيق تواصل مجموعة كاملة من المزايا المذهلة المناسبة الجميع، مثل دفع الفواتير وحجوزات المطاعم، وصولاً إلى التعليم عن بعد والخدمات المهنية.

وتتاح للمستهلكين أيضًا فرصة الوصول إلى المعلومات، بما في ذلك البث المباشر للأخبار والرياضة والترفيه، فضلاً عن الشراكات مع تجار التجزئة المحليين والسوق العالمية، وحتى خدمة الكونسييرج، مما يتيح للمستخدمين تقديم مهاراتهم لبقية المشاركين عبر المنصة، وبالتالي توليد دخل مهم، وسيوفر التطبيق قريبًا خدمات طبية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

أما رجال الأعمال الذين يستخدمون تطبيق "تواصل" سوف يستمتعون بميزة مخصصة للمكالمات المرئية الجماعية، تشمل كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إمكانية وصول عدد المشاركين إلى 25 مشاركًا.

من جهة أخرى، سوف يتمكن المستهلكون من الاعتماد على تطبيق تواصل للتفاعل مع الهيئات الحكومية والجهات الرسمية.

وسيكون تطبيق تواصل بمثابة منصة لتحسين أسلوب الحياة وكسب لقمة العيش بالنسبة إلى الكثيرين في المنطقة، لاسيما بعد التحولات الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد والعائلات والمداخيل، يذكر أن تطبيق تواصل صنع في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع فرق ومواهب محلية.

في هذا السياق، يقول فريق "تواصل" إن المواهب الفذة منتشرة بالتساوي في جميع أنحاء العالم، لكن الفرص غير متاحة للجميع لسوء الحظ - وهذا هو النهج الذي يشكل رؤية تواصل، لذلك، يركز فريق تواصل على الفرص الرائعة الموجودة في المنطقة، والكم الهائل من المواهب المتاحة والإمكانات العظيمة لتطوير خدمات ذات صلة، ومساعدة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا بل العالم كله، في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.

وفيما تنتقل إلى الرقمية، بوتيرة متسارعة بعد جائحة كورونا، يرى مؤسسو تطبيق تواصل أن الأجهزة المحمولة والبرامج الموجودة فيها ستصبح محركات التحول.

و يستخدم تطبيق تواصل مكتبة "فابولوس" Fabulous، وهي مكتبة برمجية متعددة المنصات مصممة للاستخدام مع لغة برمجة مايكروسوفت "إف شارب" F#. وبمساعدة المشرف على مكتبة "فابولوس"، تيموثي لاريفيير، يحاول تطبيق تواصل تخطي حدود البرمجة الوظيفية، مما يتيح للتطبيق العمل بشكل رائع على أندرويد Android و آي أو إس iOS في الوقت عينه.

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