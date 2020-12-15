"ستراتا "تسلّم أول شحنة من المثبت العمودي لطائرات بوينج 787 دريملاينر

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت ستراتا للتصنيع - الشركة المتخصّصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار- عن تسليم الشحنة الأولى من المثبت العمودي لطائرات بوينج 787 دريملاينر إلى شركة بوينج ضمن فعالية افتراضية رسمية أجريت احتفاءً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.

وكشفت ستراتا - خلال إحاطة إعلامية عقدت اليوم افتراضيا - عن تفاصيل تسليم أولى شحنات الرفارف العمودية لطائرة B787 لشركة بوينج بحضور أعضاء الإدارة العليا للشركتين.

ويعد هذا الإنجاز دليلًا آخر على تطور القدرات التصنيعية والهندسية للشركة التي تتخذ من العين مقرًا لها. وشملت الشحنة أول مثبت عمودي لطائرات بوينج 787 دريملاينر يجري تجميعه بالكامل خارج منشآت شركة بوينج في الولايات المتحدة، وسيتم تركيب المثبت العمودي على طائرة بوينج 787 في منشأة بوينج المتواجدة في نورث تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية مع بداية العام 2021.

و قال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا: "تعمل ستراتا، الشركة الرائدة في قطاع صناعة الطيران، على تعزيز نموها الاستراتيجي عبر تعزيز قدراتها التصنيعية بشكل مستمر. ونفخر أن يتزامن تسليم هذه الأجزاء الهامة والمجمعة في دولة الإمارات بالكامل مع احتفالات الدولة بيومها الوطني الـ 49." وأضاف إسماعيل: " تؤكد عملية التسليم الأولى من نوعها على المستوى العالمي على الشراكة المتينة بين ستراتا وبوينج، ونجاح ستراتا في تنفيذ خططها لتوسيع مصنعها الحالي وبناء خط إنتاج جديد يوظف كافة المعدات والأدوات المتطورة المستخدمة في مصنع بوينج لطائرات 787 دريملاينر.

وتُعزز هذه الخطوة مكانة ستراتا بوصفها مساهمًا أساسيًا وموثوقًا في سلسلة التوريد العالمية لقطاع الطيران. وقد أتاحت لنا شراكتنا العميقة والراسخة مع بوينج فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك ومواصلة تطوير قدراتنا الهندسية والتصنيعية وتجاوز التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا بنجاح." من جانبه، قال بيرني دان، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط : " انتقلت ستراتا خلال عشرة أعوام من فكرة طموحة مبتكرة إلى أحد أبرز مزودي بوينج بأجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمتطورة في العالم، والوحيدة في الشرق الأوسط. وتضطلع ستراتا بدور محوري في تنفيذ رؤية دولة الإمارات في قطاع صناعة الطيران، لا سيما في ظل تركيز الدولة على تطوير قاعدة تصنيع مستدامة. وتنجح هذه الشركة الرائدة، مع كُلّ إنجاز تسجله، في تعزيز قدرات قطاع صناعة الطيران في الدولة وترسيخ مكانته على الساحة العالمية. وأتوجه لكافة أعضاء فريق ستراتا بأعمق التهاني بمناسبة هذا الإنجاز الرائع، مؤكدًا تطلعنا الدائم لتوطيد شراكتنا المتميّزة." وكانت ستراتا قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن إطلاق ستراتا بلس، والتي تُعتبر امتدادًا لمنشأتها في نبراس - مجمع العين لصناعة الطيران، والمتخصصة بتجميع قطع المثبت العمودي لطائرات بوينج 787 دريملاينر.

وتعمل الشركة في الوقت الحالي على تجميع خمس شحنات جديدة من المثبت العمودي لطائرات بوينج 787.

ويعمل على خط إنتاج وحدات المثبت العمودي لطائرات بوينج 787 دريملاينر 47 خبيرًا فنيًا ومفتشًا ومهندسًا، ويُشكل الإماراتيون 40% منهم. ومن المقرر أن ينضم موظفون جدد إلى الفريق لدعم خطط التوسع المستقبلية للبرنامج، بهدف تشكيل فريق يشمل 75 موظفًا بحلول نهاية العام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين بوينج وستراتا قد بدأت في العام 2011، عندما تعاقدت بوينج لأول مرة مع شركة الإماراتية لتكون ضمن نُخبة مورديها. ووقع الاختيار على ستراتا لتقوم بإنتاج أجزاء لطائرات بوينج 777 و787. وتبقى الشركة الإماراتية المورد الرئيسي لأجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة المتطورة لشركة بوينج في منطقة الشرق الأوسط، كما تتولى اليوم مسؤولية تصنيع أضلاع المثبت العمودي والأفقي لذيل طائرة بوينج 777 وطائرة بوينج 777X الجديدة، بالإضافة إلى أضلاع المثبت العمودي لذيل طائرة بوينج 787.

وتسهم ستراتا للتصنيع، التي تعمل انطلاقًا من نبراس – مجمع العين لصناعة الطيران، في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لصناعة الطيران انسجامًا مع مبادرات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة. كما تعمل الشركة مع مجموعة متنوعة من كبرى شركات تصنيع الطائرات، بما فيها إيرباص وبوينج وليوناردو وبيلاتوس.

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