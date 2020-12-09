«أدنوك للتجارة العالمية» تبدأ نشاطها في تجارة المنتجات المكررة وتداولها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) رسمياً عن بدء «أدنوك للتجارة العالمية»، المشروع المشترك بين «أدنوك» بنسبة 65%، و«إيني» الإيطالية بنسبة 20%، و«أو إم في» النمساوية بنسبة 15%، نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة في الأسواق العالمية.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال حفل افتراضي، إن الإعلان عن بدء «أدنوك للتجارة العالمية» نشاطها في تجارة وتداول المنتجات المكررة، يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي، كما يعكس تركيزنا الدائم على تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة للمتعاملين بأفضل المستويات.

وأضاف: «ستمكننا (أدنوك للتجارة العالمية) من تعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى أسواق ومتعاملين جدد، عبر التعاون الوثيق مع شركائنا في (إيني)، و(أو إم في)، كما ستساعد هذه الذراع التجارية الجديدة في تعزيز مهارات كوادرنا البشرية، عبر الجمع بين أصحاب الخبرات الطويلة في مجال تجارة وتداول المنتجات مع الكوادر الشابة المواطنة، ما تتيح فرصاً واعدة للتطوير المهني لأبناء الإمارات، وتحقيق مصادر دخل إضافية لـ(أدنوك)، ولدولة الإمارات».

ومع بدء نشاطها في مجال تجارة وتداول المنتجات المكررة، ستوفر «أدنوك للتجارة العالمية» مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة للمتعاملين، ما سيسهم في تمكين «أدنوك» من زيادة مبيعات منتجاتها المكررة، من خلال توفير المزيد من خيارات التسليم والتسعير الجديدة التي تتيح للمشترين التحوط من المخاطر في السوق المفتوحة.

وستعمل «أدنوك للتجارة العالمية» بشكل وثيق مع «شركة أدنوك للإمداد والخدمات»، أكبر شركة للشحن البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة في دولة الإمارات، للوصول بشكل أكبر إلى شبكة «أدنوك» العالمية على صعيد الشحن والتخزين.

كما ستسهم «أدنوك للتجارة العالمية» في تمكين المتداولين من الحصول على مزيد من الخيارات، وتوفير حلول مخصصة وفقاً لمتطلبات المتعاملين، بما في ذلك تسليم وشحن وتخزين المنتجات المكررة في كل أنحاء العالم.

• مشروع مشترك بين شركات «أدنوك» بنسبة 65%، و«إيني» 20%، و«أو إم في» 15%.

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