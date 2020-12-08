1.15 مليار درهم سيولة تداولات أسواق المال المحلية

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

شهدت أسواق المال المحلية، خلال جلسة اليوم، أداء قويا بدعم من السيولة المرتفعة التي قاربت 1.15 مليار درهم، فيما ارتدت المؤشرات بنهاية الجلسة بعد عمليات جني أرباح متوقعة خلال الساعات الأولى من التداول.

وأنهى المؤشر العام لسوق دبي المالي، التعاملات مرتفعا بنسبة 2% مع تداولات بقيمة 543.5 مليون درهم مع ارتفاع 25 سهما من أصل 32 شركة تم التعامل عليها، بينما سجل نظيره في أبوظبي ارتفاعا بسيطا نسبته 0.4 % عند مستوى 604 ملايين درهم .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news