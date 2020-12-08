«تنظيم الاتصالات» تتيح زيارات افتراضية لمنصة الحكومة الرقمية في «جيتكس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات منصة رقمية، عبر موقعها الإلكتروني، لإتاحة الفرصة للراغبين في زيارتها افتراضياً، خلال معرض «جيتكس 2020»، والتعرف إلى المشروعات والمبادرات المعروضة في منصة الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، وعرض أحدث التطورات في الجهات الاتحادية المشاركة، مع إمكانية التحدث مع منسقي المنصة مباشرة عبر تطبيق «زووم».

ويمكن لجميع من لم تتح لهم الفرصة للقيام بزيارة واقعية لمعرض جيتكس للتقنية، استخدام المنصة والتعرف إلى أبرز المشروعات التي تعرضها منصة الحكومة الرقمية، والتواصل المباشر مع المنسقين في المنصة، والتعرف إلى أهم ما تم إنجازه في عدد من المشروعات الاستراتيجية، مثل: الهوية الرقمية، والتوقيع الرقمي، والمحفظة الرقمية، وغيرها.

وقال مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حمد عبيد المنصوري، في بيان أمس: «تأتي هذه المبادرة في سياق الجهود الكبيرة، التي تبذلها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في توفير أسرع وأحدث الخدمات، من خلال الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها قطاع الاتصالات، حيث تتيح هذه المنصة زيارة أسبوع جيتكس للتقنية افتراضياً من كل أنحاء العالم. اليوم نحن لا نستعرض نجاحاتنا للزائرين فحسب، بل ننقلها لكل أنحاء العالم، ويمكن لأي شخص زيارة أسبوع جيتكس للتقنية، والتعرف إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي».

وأكد المنصوري أن «أسبوع جيتكس للتقنية» يأتي مختلفاً ومبتكراً هذا العام، مضيفاً: «نعيش في دولة لا تعرف المستحيل، ومثلما كنا سباقين إلى التكيف مع الظروف الاستثنائية في بداية العام، ها نحن نختم العام بأكبر حدث واقعي، يتمثل في أسبوع جيتكس للتقنية، الذي يمثل التعافي المبكر لدولتنا، والعودة السريعة إلى النشاط والديناميكية والابتكار وصنع المستقبل. وحرصاً منا على تمكين الجميع من التعرف إلى منجزاتنا وخططنا وبرامجنا للمستقبل، أتحنا المجال للزيارة الافتراضية عبر موقع الهيئة، وندعو الجميع للاستفادة من هذه الميزة».

وتستعرض الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، من خلال منصة الحكومة الرقمية أهم مشروعاتها، ومنها مشروع «الحكومة المستقبلية»، وآخر التطورات الخاصة بالهوية الرقمية، ومشروع التوقيع الرقمي، كما تستعرض الهيئة مشروع محفظة البيانات الرقمية، ومشروع الدفع الرقمي، ويمكن لزوار المنصة التعرف إلى الجهات الاتحادية المشاركة في منصة الحكومة الرقمية ومشروعاتها، والتواصل مباشرة مع منسقي المشروعات عبر تطبيق «زووم».

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