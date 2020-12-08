«طيران الإمارات» تتسلم الطائرة الـ 116 من «إيرباص A380»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت «طيران الإمارات» طائرتها الـ«إيرباص A380 MSN A6-EVL» الـ116، وهي الأولى من أصل ثلاث طائرات من الطراز ذاته ستنضم إلى أسطولها في عام 2020. ووصلت الطائرة، التي عملت بمزيج من الوقود التقليدي ووقود الطيران المستدام، إلى دبي في الساعات الأولى من صباح أول أمس.

ومن المقرر أن تتسلم الناقلة طائرتين «A380» أخريين خلال الشهر الجاري، تتضمن إحداهما منتج الدرجة السياحية الممتازة المنتظر.

وأصبحت الطائرة A380، منذ بدء دخولها الخدمة قبل 12 عاماً، جوهرة أسطول طيران الإمارات والمفضلة لدى العملاء عبر العالم، حيث توفر لهم تجربة سفر لا تضاهى بمنتجاتها المتميزة، مثل حمّام الشاور سبا والصالون الجوي.

ولاتزال تجربة طائرة الإمارات A380 تأسر خيال العملاء، حيث يحرص كثيرون منهم على حجز سفرهم عليها للاستمتاع بالرحابة والهدوء والراحة في كل مقصورة. وقد أعادت الناقلة أخيراً توفير منتجاتها المتميزة على متن «العملاقة» بعد أن زاوجت بين تقديم تجربة عالية خلال الوباء والتدابير الاحترازية التي تعطي الأولوية لصحة ورفاه الركاب.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «الطائرة A380 قصة نجاح لطيران الإمارات، ويتجلى ذلك في الاهتمام القوي من العملاء في جميع محطاتنا التي نخدمها بهذا الطراز، وقد ساعدتنا العملاقة على تلبية متطلبات العملاء بكفاءة في المطارات ذات السعة المحدودة وكذلك على الخطوط الرئيسة، ما يوفر الدعم لرحلاتنا الطويلة عبر مركزنا الرئيس، والأهم من ذلك أننا تمكنّا بفضل رحابة هذه الطائرة وتقنياتها الحديثة من تقديم مفاهيم جديدة أحدثت ثورة في عالم الطيران. ونحن نتطلع الآن إلى تقديم تجربة الدرجة السياحية الممتازة التي ستظهر لأول مرة على متن طائرة A380 في القريب العاجل، وسنواصل الاستثمار في تجربة منتجنا العالمي، وستظل هذه الطائرة جوهرة أسطولنا دخولاً إلى العقد المقبل، وسنعيد تشغيلها إلى مزيد من المحطات مع عودة الطلب على السفر إلى سابق عهده».

وتخدم طائرات الإمارات A380 حالياً كلاً من القاهرة وعمّان وباريس ولندن وجوانزو ومانشستر وموسكو، وقد تم تعزيز الخدمة أخيراً إلى لندن هيثرو بطائرات A380 لتصل إلى أربع رحلات يومياً، بالإضافة إلى رحلة يومية إلى موسكو. وتستخدم «طيران الإمارات» الطائرة ذات الطابقين كـ«ناقلة شحن صغيرة» في عمليات تشارتر لنقل البضائع التي تمسّ الحاجة إليها عبر شبكتها العالمية.

وعملت أحدث طائرات «الإمارات A380» في رحلة وصولها إلى دبي بمزيج من وقود الطائرات التقليدي ووقود الطيران المستدام SAF، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها ناقلة وقود طيران مستدام لتشغيل طائرة A380، وقد تم إنتاج هذا الوقود الحيوي في فنلندا من زيت الطهي المستخدم.

وقال كلارك: «الاستدامة على جدول أعمالنا دائماً، ونحن نراقب عن كثب أحدث المستجدات في وقود الطيران المستدام، ونتطلع إلى أن يتم إنتاجه على نطاق واسع وبكلفة مناسبة. لقد عملت أحدث طائراتنا A380 خلال رحلتها الأولى إلى دبي جزئياً بوقود طيران مستدام، وهذه خطوة إيجابية نحو تقليل إجمالي انبعاثات أسطولنا».

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