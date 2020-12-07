«الإمارات دبي الوطني» يطلق تطبيقاً للهواتف المحمولة عبر «هواوي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم



أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم، عن إطلاق تطبيقه المخصص للهواتف المحمولة على متجر تطبيقات

Huawei App Gallery، ليتيح للمتعاملين مزيداً من المرونة والخيارات.

وأفاد البنك في بيان له، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار شراكة جديدة مع شركة «هواوي» العالمية لتوفير تطبيق البنك المخصص للهواتف المحمولة، على ثالث أكبر متجر تطبيقات للأجهزة المحمولة بالعالم، والذي يضم 500 مليون مستخدم شهري نشط.

وبحسب البيان، توفر الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك للمتعاملين عبر الهواتف المحمولة تجربة مصرفية مريحة وآمنة أينما كانوا، ليتيح لهم إجراء معاملاتهم المصرفية اليومية، أو التقدم للحصول على المنتجات المصرفية الجديدة بكل سهولة.

ويمكن للمتعاملين الجدد كذلك فتح الحسابات على الفور، عبر عملية مسح ضوئي بسيطة للوثائق الثبوتية الخاصة بهم، كما يمكن للمستخدمين الحاليين إجراء مجموعة متنوعة من المعاملات، مثل إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة باستخدام خدمات «دايركت ريمت» أو mePay، وسداد فواتير أكثر من 30 خدمة، وتحديث تفاصيل الاتصال، وحظر البطاقات المفقودة، وطلب كشوف الحسابات، ودفاتر الشيكات، أو التقدم بطلب الحصول على قرض جديد أو بطاقة ائتمان.

وأكد البنك أن هذه المزايا تحظى بمزيد من الدعم عبر المتجر الذي يوفر منصة آمنة للتطبيقات المالية من خلال نظام شامل للأمان والحماية، يضمن التحقق من المطورين ومن أمان تطبيقات المتجر، وحفاظها على خصوصية بيانات المستخدمين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي، إن خطوة البنك تأتي تزامناً مع التحول المتزايد بين المتعاملين نحو التعاملات الرقمية والتجارب القائمة على الهواتف المحمولة أولاً، ما يتيح لهم الوصول بسهولة إلى أحدث خدماتنا المصرفية عبر الهواتف المحمولة لتنفيذ معاملاتهم المصرفية اليومية بسهولة وأمان.



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