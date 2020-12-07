بالصور.. أحدث طائرات «A 380» العملاقة تصل دبي وتنضم إلى «طيران الإمارات»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أكدت «طيران الإمارات» أنها تسلمت أحدث طائرة من طراز «إيرباص A380»، لترفع بذلك أسطول الطائرة العملاقة إلى 116 طائرة.

وأضافت في بيان على موقعها الشبكي، إن من المنتظر للشركة أن تستلم طائرتين من هذا الطراز خلال ديسمبر الجاري، ستكون إحداهما مزودة بـ«الدرجة السياحية الممتازة»، للمرة الأولى.

وذكرت «طيران الإمارات» أن أحدث طائراتها وصلت إلى دبي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، باستخدام مزيج من وقود الطائرات التقليدي والوقود المستدام، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها وقوداً مستداماً لتشغيل طائرة «A380». وأوضحت أنه تم إنتاج الوقود الحيوي المستخدم في الرحلة من زيت الطهي المستخدم في فنلندا.

وتشغل طيران الإمارات» حالياً الطائرة A380 إلى وجهات: القاهرة، وعمان، وباريس، ولندن، وغوانزو، ومانشستر، وموسكو، كما تم تعزيز خدماتها أخيراً إلى أربع رحلات يومياً في مطار «لندن هيثرو»، ورحلات يومية إلى العاصمة الروسية موسكو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news