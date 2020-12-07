«اتصالات» تكشف عن «تاكسي طائر» وحافلة ذكية تتحوّل إلى متجر متنقل

المصدر: أحمد الشربيني ■دبي

كشفت مجموعة اتصالات، خلال معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس، عن «تاكسي طائر كهربائي»، و«حافلة ذكية ذاتية القيادة» يمكن أن تتحوّل إلى متجر متنقل تحت الطلب للتسوّق من المنازل.

وأعلنت «اتصالات»، خلال لقاء صحافي عقدته على هامش المعرض، عن طرحها نماذج لمركبات المستقبل الذكية، تشمل سيارة مرتبطة بدرّاجة بخارية عبر الأنظمة التقنية نفسها، مؤكدة أن جائحة «كورونا» لم تؤثر سلباً أو تبطئ أعمال المجموعة في شبكات الجيل الخامس.

حافلة ذكية

وتفصيلاً، قال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات، الدكتور أحمد بن علي، إن المجموعة طرحت، عبر جناحها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، حافلة ذكية ذاتية القيادة تعمل بتقنيات الجيل الخامس، وذلك للمرة الأولى في المنطقة.

وأوضح علي، خلال لقاء صحافي عقدته «المجموعة» على هامش المشاركة في المعرض بمركز دبي التجاري العالمي، أن الحافلة الجديدة تتسع لستة أفراد ومزوّدة بشاشات تظهر مؤشرات السرعة، إلى جانب بعض المؤشرات الحيوية، مثل معدل ضربات قلب الركاب.

وأضاف أنه يمكن تحويل الحافلة إلى متجر متنقل يعمل من دون موظفين، ليصل إلى منازل المتسوّقين بعد طلبه عبر نظام خاص به.

«تاكسي طائر»

وأعلن علي أن «اتصالات» أطلقت أيضاً «تاكسي طائر ذكي»، يعمل بالكهرباء ومخصّص للاستخدام داخل المدن وفي المناطق النائية، لافتاً إلى عملية شحن «التاكسي الجديد» تستغرق من خمس إلى سبع دقائق.

وأفاد بأن سرعة «التاكسي الطائر» تصل حتى 290 كيلومتراً في الساعة، بينما يستطيع التحليق لمسافة 100 كيلومتر على ارتفاع من 1000 إلى 2000 قدم.

ولفت إلى أن هذا «التاكسي» يعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، عبر منصّة «المجموعة» بعدما عرض فقط في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

مركبات المستقبل

ذكر علي أن مجموعة اتصالات استعرضت نماذج لمركبات المستقبل الذكية، منها سيارة تابعة لشركة «بي إم دبليو»، التي تأتي مدمجة ومرتبطة بدرّاجة بخارية تعملان بتقنيات الجيل الخامس والأنظمة التقنية نفسها، مشيراً إلى أن السيارة التي توصف بسيارة المستقبل الذكية، تعمل عبر شاشات توفر الدمج بين أنظمة القيادة الذاتية وإمكانية القيادة الشخصية عند الحاجة. وقال إن «المجموعة» عرضت أيضاً نماذج يمكن إتاحتها للطلب، سواء لمؤسسات القطاعين العام أو الخاص للاستخدام خلال الفترة المقبلة، مع التحوّل في التوسع للاعتماد على تقنيات الجيل الخامس وأنظمة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن جائحة «كورونا» لم تؤثر أو تبطئ خطط عمل «اتصالات» في شبكات الجيل الخامس.

«طائرة ذاتية»

وأشار علي إلى أن «المجموعة» عرضت إضافة إلى ذلك، طائرة «AirCar» ذاتية القيادة ذات التصميم الخفيف، التي بإمكانها الطيران لمسافة 72 كيلومتراً بعد كل عملية شحن، حيث يمكن شحنها بنسبة 80% خلال 15 دقيقة فقط، كما عرضت «الصيدلية الذكية» Cloudpick وهي أول صيدلية ذاتية التشغيل بتقنيات الرؤية الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار، تتيح للمستهلكين استخدام التطبيقات الهاتفية لإتمام عمليات الشراء اللاتلامسية.

أدوات لضعاف البصر

قال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات، الدكتور أحمد بن علي، إن المجموعة طرحت خلال «جيتكس» نظارات «NuEyes E 2» لضعاف البصر، مشيراً إلى أن النظارة مزوّدة بتقنية «NuCall»، التي تتيح الاتصال الصوتي والمرئي للمرضى مع أطبائهم.

وأضاف أن النظارة الجديدة تعتمد على شبكة الجيل الخامس وتقنية إنترنت الأشياء، مشيراً إلى أنها تتيح تكبير الأشياء لغاية 18 مرة، وتدعم خدمة بث التلفاز والأفلام، وميزة تحويل النص إلى صوت وبلغات عدة، كما أنها مزوّدة ببطارية تدوم من ساعتين إلى خمس ساعات.

وأضاف أن «اتصالات» كشفت خلال المعرض عن «عصا نحن نمشي» (WeWalk)، لمساعدة ضعاف البصر على المشي باستقلالية وأمان بفضل ميزاتها المتقدمة وقدرتها على اكتشاف الأشياء، والبحث عن الأماكن القريبة، وتعلم الجدول الزمني للحافلات.

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