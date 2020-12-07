«إقامة دبي» تقدّم 166 خدمة ذكية بنسبة تحوّل بلغت 100%

المصدر: وجيه السباعي ■دبي

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأنها تقدم 166 خدمة ذكية ورقمية حالياً، بنسبة تحول تبلغ 100% للخدمات الذكية، يستفيد منها جميع المتعاملين والشركاء للإدارة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، في تصريحات صحافية على هامش المشاركة في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، إن الإدارة أصبحت جهة حكومية بلا مراجعين، حيث يستطيع المتعاملون الحصول على الخدمات المطلوبة من خلال الكثير من الوسائل والتقنيات، من دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الإدارة، مشيراً إلى أن 60% من المعاملات الخاصة بالإدارة أصبحت من دون ورق.

تحول 100%

وأضاف المري أن «إقامة دبي» تعتزم التحول بنسبة 100% إلى جهة حكومية من دون ورق بحلول عام 2023، وفقاً لخطة وجدول زمني يلبيان رؤية حكومة دبي، لافتاً إلى أن من أهم المشروعات التي قررت الإدارة تنفيذها، العام المقبل، الواقع المدمج، وأتمته الإجراءات، وجيل المنافذ القادم، فضلاً عن تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال استخدام البصمة الحيوية (بصمة الوجه) لدخول المسافرين وخروجهم.

«مبادرة المقيّم الذهبي»

وتضمنت «منصة إقامة دبي الافتراضية» في المعرض حزمة من المبادرات والبرامج النوعية، حيث شملت المنصة الأولى «مبادرة المقيم الذهبي» و«تطبيق خدمة آمر (الاتصال عن بعد)».

وستتيح «إقامة دبي» للزائرين خلال فعاليات المعرض المستمرة، حتى الخميس المقبل، الاستفسار عن جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالإقامة الذهبية.

أما بالنسبة للمشروع الثاني، فهي خدمة جديدة ضمن خدمات «آمر» لسعادة المتعاملين، تتيح التواصل السمعي والبصري بشكل مباشر مع المتعاملين.

«القنوات الرقمية»

ووفرت «إقامة دبي»، من خلال منصة ثانية، مشروعين رقميين، الأول «القنوات الرقمية» وهو باقة من خدمات الربط الرقمية مع جهات حكومية مختلفة، تسهم في تطوير التكامل والترابط لتحقيق خدمات سريعة ومتميزة للمتعاملين، والثاني «تطبيق دبي الآن» الذي أطلقته دبي الذكية بهدف تسريع التحويل الذكي في إمارة دبي، من خلال منصة موحدة لجميع الخدمات الحكومية، حيث تمت إضافة 15 خدمة تقدمها «إقامة دبي»، أبرزها: إصدار أو تجديد أو إلغاء الإقامة لجميع أفراد العائلة عبر التطبيق، وعرض حالة تأشيرات الإقامة وتصاريح الدخول، وطلب تقارير السفر الرسمية للمكفولين.

منصة على «مواقع التواصل»

استعرضت «إقامة دبي» في جناحها بمعرض «جيتكس 2020» حزمة من أحدث المشروعات والتطورات في مجال التقنيات عن بُعد، باستخدام الواقع الافتراضي، لتوفير تجربة متعاملين فريدة من نوعها مرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، التي أثبت كفاءتها وفاعليتها للتعامل مع كل التحديات والظروف المصاحبة لجائحة «كوفيد-19».

وتوفر «إقامة دبي» منصة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تتيح للراغبين الاطلاع على المشروعات المشاركة في المعرض.

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