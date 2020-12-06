«اقتصادية أبوظبي» تعرض «بوصلة المستثمر» وغرفة التحكم والطوارئ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أنها ستشارك في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية»، بتقديم أربع خدمات رئيسة، هي: «بوصلة المستثمر»، وغرفة التحكم والطوارئ، وخدمة «معاك» التي تم إطلاقها منصةً تفاعليةً بين مستشاري الدائرة والمتعاملين من مستثمرين ورواد أعمال، فضلاً عن خاصية «تحقق» للاستعلام عن الرخص الاقتصادية المسجلة في أبوظبي.

وقال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، إن مشاركة الدائرة تأتي لاستعراض خدماتها الرقمية أمام المستثمرين وكبرى الشركات. وأكد أن تنظيم الحدث بشكل مباشر يبرهن على نجاح الإمارات في إثبات قدرتها للتغلب على تحديات «كوفيد-19»، ما يؤكد دورها في الاستمرار بمسيرتها الريادية في ظل اتخاذ أعلى معايير السلامة، ومواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news